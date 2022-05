Nude, do leite de aveia, lança campanha e quer ampliar debate ambiental

A Nude, marca de leite vegetal, está lançando uma nova campanha para conscientizar a indústria alimentícia e consumidores sobre o impacto de certos produtos no meio ambiente. Em vídeo produzido pela Barry Company, com roteiro de Tatiana Rossi e criação da agência interna da Nude, a marca propõe maior transparência para informações sobre toda a cadeia produtiva, e busca incentivar outras fabricantes a divulgarem mais informações ambientais em suas embalagens.

Fundada em 2020 por Giovanna Meneghel e Alexander Appel, a Nude é responsável pela venda do primeiro leite neutro em carbono do Brasil. O pontapé para a criação da empresa surgiu após uma análise dos impactos causados pela indústria de alimentos na natureza — segundo o Observatório do Clima, 27,5% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil vêm deste setor.

Segundo Meneghel, na empresa, a mudança começa pelo exemplo. A Nude estampa em suas embalagens a pegada de carbono de cada produto, bem como os números relativos à neutralização da pegada poluente da empresa, das plantações de aveia às gôndolas. “Acreditamos que a inovação na alimentação, no presente e no futuro, está atrelada ao impacto que causamos no meio ambiente e, por isso, há urgência de soluções para a redução dos danos causados", diz. "Estampamos esses números nos rótulos para convocar a indústria a se preocupar com a sua responsabilidade socioambiental e a transparência com o consumidor”.

Do lado dos consumidores, o objetivo da campanha é tornar a pegada de carbono em critério básico na hora de escolher um produto, numa espécie de "nova tabela nutricional", explica Mariana Spignardi, diretora de sustentabilidade da Nude. “Tão importante quanto entender o impacto do alimento em nosso corpo, é entender o impacto ambiental atrelado à produção desse alimento", diz.

A campanha "Mostre sua Pegada" estará disponível por cinco semanas como trailer em todos os filmes exibidos do Cinesala, na cidade de São Paulo.

