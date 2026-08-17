Maior aula empresarial do mundo: o que Flávio Augusto ensinou a 35 mil pessoas em um estádio lotado

Flávio Augusto: empresário reuniu 35.000 pessoas no último domingo (Leandro Fonseca /Exame)
Repórter de Negócios
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10h44.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 16h09.
Pouco depois das cinco da tarde do último domingo, 16, uma cantora sertaneja subiu ao palco montado no gramado do Nubank Parque, em São Paulo, e foi recebida com aplausos educados. A atração seguinte teve sorte parecida.
A euforia, aquela de estádio, com grito e celular erguido, ficou guardada para quando o empresário Flávio Augusto entrou em cena com sua "banda": os também empresários e influenciadores Joel Jota e Caio Carneiro.
Ao som de Do Seu Lado, do Jota Quest — tocada por Flávio e cantada por Joel e Caio —, os três foram recebidos por cerca de 35.000 pessoas dispostas a assistir ao que a organização chamou de "maior aula empresarial do mundo".
O MLS Festival foi o encontro anual da Mentoring League Society, liga de mentorias criada pelo trio há dois anos e que hoje reúne mais de 170 clubes espalhados pelo país. Somada, a receita desses clubes já atingiu R$ 1 bilhão.
"Nós sempre fizemos encontros. Começou numa sala de aula, depois em hotéis, e agora trouxemos ao limite, num estádio de futebol", disse Flávio à EXAME depois do evento.
A distribuição do público dentro do estádio explica, também, o modelo de negócio.
Na frente do palco, numa área batizada de Family Table, ficavam os donos dos clubes que compõem a liga. São empresários que compraram um título da MLS para operar a própria comunidade de mentoria. Alguns já faturam mais de R$ 30 milhões por ano, como o Doc4U, que ensina médicos a virarem empresários e a ganharem dinheiro com palestras e mentorias.
Atrás, nas cadeiras espalhadas pelo gramado, os membros desses clubes, que podem pagar mais de R$ 350.000 por ano para participar das comunidades.
Nas arquibancadas, amigos dos membros e, principalmente, fãs. Flávio Augusto tem mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais; Joel Jota, mais de 16 milhões.
O primeiro a falar, numa aula de 45 minutos, foi Joel Jota. Ex-nadador e hoje sócio da Wiser Educação, ele apresentou seis conceitos que considera obrigatórios no dia a dia do empresário. Entre eles: ambição. "Ambição é a porta de entrada para você querer mais", disse. "Talvez você não precise de mais, mas você vai querer mais. E você precisa querer mais."
Na sequência, mandou energia para que todo mundo enriquecesse, o que gerou aplausos e gritos.
Joel também incentivou a plateia a levar os próprios sonhos a sério e a aceitar o custo do prêmio desejado. "Todo resultado exige um preço correspondente. Dedica o que você quiser, e pague o preço." E emendou: "Não queira se sentir normal se seu objetivo não é normal". "Não tenha medo de querer ficar rico, não tenha vergonha de falar sobre dinheiro". "Se você não consegue mudar o ambiente, mude de ambiente". Mais aplausos.
Caio Carneiro, autor do best-seller "Seja Foda" e fundador da escola de vendas Vende-C, foi o segundo. Falou sobre perder o medo e agir. "Procrastinação é medo. Esperar para ficar pronto é medo. A vida começa agora."
Caio também é CEO da Mentoring League Society. "Eu acredito que um evento como esse mostra a força do que criamos nos últimos dois anos, e também pode apresentar para uma parte do mercado que ainda não nos conhece a relevância do que estamos construíndo", falou à EXAME depois do evento.
Os últimos 45 minutos foram de Flávio Augusto.
Fundador da Wise Up em 1995, ele vendeu a rede de escolas de idiomas em 2013 por R$ 877 milhões, recomprou parte do negócio dois anos depois e chegou a ser dono do Orlando City, na liga americana de futebol, entre 2013 e 2021. Hoje preside a Wiser Educação, que reúne Wise Up, Conquer e Medcof, entre outras marcas.
No palco, ele destrinchou os processos que atribui ao próprio enriquecimento. O primeiro é o mais simples e o mais ignorado. "No início, dedique 70% da sua energia para vendas", disse. "O único jeito de gerar receita na sua empresa é vendendo. Você precisa ser um excelente vendedor."
Depois veio o posicionamento. "Se você não é o melhor na sua categoria, você precisa criar uma nova categoria."
O exemplo foi a própria Wise Up: nos anos 1990, quem quisesse aprender inglês adulto tinha de estudar em escolas montadas para crianças e adolescentes. "Eu criei a escola para adulto. Na Wise, não tinham crianças e adolescentes. Era uma nova categoria, e eu pude cobrar o quanto achava que o negócio merecia, porque não tinha comparação."
O terceiro ponto foi caixa. "Nos três primeiros anos, eu reinvesti 100% do caixa da empresa. Eu tinha um salário e comissão por vendas, como um gerente comercial. Isso fez o negócio crescer."
Além dos conselhos, Flávio ainda tocou uma palinha de Ivete Sangalo com a nora.
No fim, os três voltaram ao palco para agradecer o público e premiar os clubes que mais faturaram no último ano. A aula terminou com show da cantora Simone — recebida, aí sim, com a mesma euforia dos empresários-rockstars.