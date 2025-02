As 5 lições do maior youtuber do mundo sobre empreendedorismo

Além de ser o maior youtuber do mundo, MrBeast também faz parte do mundo dos negócios, estando à frente de empresas como a marca de snacks Feastables e a rede de fast-food, MrBeast Burger.

Em entrevista ao podcast The Diary of a CEO, o dono de um patrimônio de US$ 85 milhões — segundo a Forbes —, listou cinco lições que estão por trás do seu sucesso empresarial, destacando a importância de saber administrar os próprios sentimentos e manter o foco em seu objetivo. Veja a seguir.

1. Reter funcionários é a "oitava maravilha do mundo"

Para Jimmy Donaldson, cultivar funcionários que permanecem na empresa por muito tempo é como a "oitava maravilha do mundo" nos negócios. "Eu me alimento da energia das pessoas ao meu redor. Eu começo a falar como elas, eu me interesso pelas coisas em que elas estão interessadas."

2. Senso de si mesmo

O empresário americano destacou que é inevitável não ter de lidar com a negatividade, que pode vir, inclusive, de ex-funcionários e espectadores. Contudo, Jimmy parece manter um senso sobre quem realmente é, apesar das críticas.

"É engraçado — quanto mais bem você faz, mais as pessoas pensam que você é secretamente mau", disse. "Na minha opinião, um mundo onde eu ajudo as pessoas é mais divertido do que um mundo onde eu não ajudo."

3. Emoção por 'problemas complexos'

MrBeast afirmou que "adora resolver problemas consistentes, complexos e difíceis". "Acho que é isso que me faz sair da cama — e quanto mais difícil o problema, mais emocionante ele é."

4. Propensão aos riscos

Ao mencionar o início de sua carreira no YouTube, quando reinvestia a maior parte do dinheiro em vídeos futuros, MrBeast destacou: "Eu realmente não sinto risco — na verdade, o risco me excita, e tenho um limite muito alto para isso."

5. Resiliência e prioridades

O empresário acredita que sua disposição para suportar coisas difíceis o diferencia dos concorrentes. "Se minha saúde mental fosse uma prioridade, eu não teria tanto sucesso."

"Algo que sempre digo a mim mesmo é 'O que você sente agora é o motivo pelo qual ninguém mais faz o que você faz — e se você persistir, esse será mais um motivo pelo qual ninguém jamais será quem você é.'"