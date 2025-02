Maior youtuber do mundo quer levantar US$ 5 bilhões de investidores para expandir negócios

Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast, está negociando uma rodada de financiamento que pode avaliar sua empresa em US$ 5 bilhões, segundo fontes do Business Insider. O objetivo é expandir sua holding, que inclui a marca de snacks Feastables, a empresa de lanches Lunchly e uma produtora de vídeos.

MrBeast é o maior youtuber do mundo e transformou sua popularidade em um império de negócios. O investimento pode consolidar sua posição no mercado e expandir sua influência para além do YouTube. Donaldson já diversificou seus empreendimentos, lançando marcas próprias e explorando novos segmentos. No mês passado, a Bloomberg News informou que ele estava envolvido em uma proposta para comprar o TikTok.

As negociações ainda estão em fase inicial, e não há confirmação sobre quem investirá ou se o valor-alvo será atingido.