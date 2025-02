MrBeast perdeu 'dezenas de milhões de dólares' com programa na Amazon

MrBeast revelou que perdeu "dezenas de milhões de dólares" ao financiar a série Beast Games, do Prime Video. O programa, com 10 episódios e um prêmio de US$ 5 milhões, foi um sucesso, mas representou um grande prejuízo para o criador de conteúdo.

Mesmo sendo um dos maiores sucessos da Amazon, o programa custou mais de US$ 100 milhões, pagos do bolso de MrBeast. O caso mostra os desafios financeiros de criadores do YouTube ao migrarem para grandes plataformas.

A série, lançada em dezembro de 2024, atraiu mais de 50 milhões de espectadores nos primeiros 25 dias, tornando-se a produção sem roteiro mais assistida da história da Amazon. Apenas os cenários dos dois primeiros episódios custaram US$ 29 milhões.

"Perdi dezenas de milhões de dólares naquele programa. Sou um idiota", disse MrBeast ao podcast Diary of a CEO. Apesar disso, afirmou que não se arrepende, pois queria entregar um projeto de alto nível.

Apesar do prejuízo, MrBeast acredita que sua iniciativa pode abrir portas para outros criadores de conteúdo no streaming. Ele destacou que a responsabilidade de não fracassar era grande: "Se eu falhar, acabou; nenhuma plataforma vai tocar em um YouTuber nunca mais."