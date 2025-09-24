MIT revela como empreendedores estão usando IA para acelerar startups

Estudantes do MIT usam IA para acelerar desenvolvimento de startups, mas validação com clientes continua essencial (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19h16.
No programa de aceleração de verão Delta v, do Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, estudantes demonstraram como a inteligência artificial vem transformando a criação de startups.
Embora a IA tenha acelerado processos como codificação, elaboração de apresentações e pesquisa de mercado, os líderes do centro reforçaram, no evento, que os fundamentos do empreendedorismo permanecem inalterados: conhecer o cliente e validar ideias continuam essenciais.
Os alunos utilizaram ferramentas como o Jetpack, aplicativo de IA desenvolvido pelo centro, que sugere segmentos de clientes, modelos de negócios e planos de produto com base nos 24 passos do livro Disciplined Entrepreneurship. Apesar da automação, os especialistas alertam que a verificação humana ainda é necessária, já que a IA pode se basear em médias que não representam públicos específicos.
Empresas da atual turma, como Mendhai Health e Cognify, integraram IA em múltiplas etapas do negócio, desde o design de produtos até simulações de comportamento de usuários, e a usam para acelerar o desenvolvimento e a tomada de decisão. No entanto, os desafios clássicos do empreendedorismo, como identificação de clientes, definição de mercado inicial e dinâmica de equipe, continuam presentes.
Para os mentores do Delta v, a IA funciona como uma ferramenta de apoio, não substituindo a necessidade de interação direta com clientes e validação contínua das soluções. A tecnologia amplia a capacidade de execução, mas não altera o núcleo do processo empreendedor: criar produtos relevantes e atender às necessidades reais do mercado.
De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.
Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.
Veja, abaixo, os principais temas abordados:
Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga