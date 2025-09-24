MIT revela como empreendedores estão usando IA para acelerar startups

No programa de aceleração de verão Delta v, do Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, estudantes demonstraram como a inteligência artificial vem transformando a criação de startups.

Embora a IA tenha acelerado processos como codificação, elaboração de apresentações e pesquisa de mercado, os líderes do centro reforçaram, no evento, que os fundamentos do empreendedorismo permanecem inalterados: conhecer o cliente e validar ideias continuam essenciais.

Os alunos utilizaram ferramentas como o Jetpack, aplicativo de IA desenvolvido pelo centro, que sugere segmentos de clientes, modelos de negócios e planos de produto com base nos 24 passos do livro Disciplined Entrepreneurship. Apesar da automação, os especialistas alertam que a verificação humana ainda é necessária, já que a IA pode se basear em médias que não representam públicos específicos.

Empresas da atual turma, como Mendhai Health e Cognify, integraram IA em múltiplas etapas do negócio, desde o design de produtos até simulações de comportamento de usuários, e a usam para acelerar o desenvolvimento e a tomada de decisão. No entanto, os desafios clássicos do empreendedorismo, como identificação de clientes, definição de mercado inicial e dinâmica de equipe, continuam presentes.

Para os mentores do Delta v, a IA funciona como uma ferramenta de apoio, não substituindo a necessidade de interação direta com clientes e validação contínua das soluções. A tecnologia amplia a capacidade de execução, mas não altera o núcleo do processo empreendedor: criar produtos relevantes e atender às necessidades reais do mercado.

