Linus, Pantys, B.O.B e outras marcas sustentáveis com até 50% de desconto na Black Friday

Comemorada este ano no dia 25 de novembro, a Black Friday já é considerada a principal data do varejo digital brasileiro. Para ser uma alternativa mais consciente e sustentável, a marca Linus, criadora da primeira sandália vegana de plástico nacional, vai promover uma semana de promoções em parceria com as marcas que prezam pelo mesmo objetivo de consumo consciente.

A Linus compensa a emissão de carbono e 200% de todo o plástico que produz, possui os selos e Carbon Free, além de ser certificada pela organização internacional de direitos dos animais PETA. Em fevereiro de 2022, a marca anunciou o início da operação na Europa por meio do e-commerce europeu.

A ação com as marcas B.O.B, Onda Eco, Pantys, Lubs, Maria Tangerina e Lela Brandão Co, acontece entre os dias 18 a 29 de novembro, período em que cada marca vai divulgar diferentes descontos, com o anúncio da campanha por meio da newsletter de todas elas.

Descontos

A marca de lifestyle sustentável Linus terá R$30,00 de desconto em produtos selecionados, com mais R$10,00 para os consumidores que usarem o cupom: rededobem.

A Onda Eco , marca de produtos de limpeza ecológicos e acessíveis com alto desempenho, vai oferecer 25% de desconto em todos os kits do site, além de frete grátis para São Paulo e Curitiba.

A Pantys, marca de moda tecnológica para menstruação, vai oferecer até 30% off em descontos progressivos, mais 20% cashback nas compras do site.

A B.O.B, marca de cosméticos em barra, vai oferecer até 50% off em todo site.

A Lela Brandão Co., marca de roupas adaptáveis que abraçam, vai oferecer R$30,00 de desconto com o cupom: rededobem

A Lubs, marcas de sexual-care, vai oferecer até 50% OFF no site todo, mais presentes.

A Maria Tangerina, marca de bolsas veganas feitas no Brasil, vai oferecer 10% de desconto em todos os produtos utilizando o cupom: REDEDOBEM.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

