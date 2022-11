Boticário, Natura e mais: veja empresas de cosméticos com desconto na Black Friday 2022

Às vésperas da Black Friday 2022, inúmeras varejistas preparam descontos e ações promocionais para encantar os consumidores. No segmento de comésticos não é diferente, e empresas líderes na venda de produtos de beleza e bem-estar como o Grupo Boticário, Natura e Beleza na Web, aproveitam o mês de ofertas para reduzir o preço final de diversos itens do portfólio.

Onde encontrar promoções de Cosméticos na Black Friday

A plataforma digital de beleza do Grupo Boticário criou a Beauty November, numa tentativa de estender o período de descontos exclusivos durante todo o mês de novembro. A intenção da marca é oferecer descontos diários de até 85% em produtos vendidos e entregues diretamente pela plataforma.

Além disso, Beleza na Web se uniu com outras marcas do Grupo Boticário, como Eudora, O Boticário e Quem Disse, Berenice? com uma seleção de 300 produtos com descontos exclusivos no e-commerce. Para essa ação, o desconto é de R$ 30 para compras acima de R$ 129, além de frete grátis.

Confira os descontos abaixo:

01/11 a 21/11: até 75% OFF;

21/11 até 23/11: até 80% OFF;

24/11 a 27/11: até 85% OFF.

O Boticário apresenta a Beauty Week, maior promoção anual com descontos reais oficiais. De 31 de outubro a 27 de novembro, as promoções estão disponíveis no site, app, nas lojas e por meio de revendedores oficiais da marca.

São mais de 300 produtos com desconto de até 50%. Já na semana especial, entre os dias 18 e 27 de novembro, mais de 700 produtos selecionados das categorias de cuidados pessoais, faciais, perfumaria e maquiagem, serão vendidos com descontos de até 60%.

Produtos com desconto no Boticário

Os destaques promocionais em perfumaria, com produtos que chegam até a metade do preço, são:

Uomini Moto Soul Desodorante de Colônia, de R$149,90 por R$ 74,90;

Sabonete Líquido Corporal Nativa SPA Flor de Ameixa, de R$39,90 por R$23,90;

Loção Drenante Desodorante Corporal Nativa SPA Ginseng e Cafeína, de R$69,90 por R$27,90;

Boticollection Free Hugs Desodorante Colônia, de R$ 114,90 por R$56,90.

Entre os produtos de skin care, destacam-se a Máscara Facial Purificante Argila Branca Botik, de R$96,90 por R$66,90, e o Sérum de Alta Potência Ácido Hialurônico Botik, de R$164,90 por R$114,90.

Os valores promocionais estão disponíveis em todas as lojas físicas do Boticário no país, além do app e site da marca.

Para o mês de novembro, em campanha também apelidade de "Beauty November", a marca selecionou os produtos mais populares e também lançamentos exclusivos. Entre os produtos estão shampoos, maquiagens e esmaltes para unhas. Veja abaixo:

Produtos com desconto na Quem disse, Berenenice?

Combo Reabilita: Shampoo 250ml + Sérum Capilar Acidificante 100ml + Condicionador 200ml - de R$ 111,70 por R$ 84,30

Kit Lápis Multifuncional Feita Pra Vibrar - de R$ 59,90 por R$ 47,92

Kit com quatro lápis multifuncionais, perfeitos para delinear, esfumar e criar desenhos decorativos na make. Disponível nas cores verde, amarelo, azul e branco (lançamento);

Pó Iluminador Rosto e Corpo Hora de Brilhar - de R$ 65,90 por R$ 52,72 (lançamento);

Gloss Superbrilho Rosadex - de R$ 42,90 por R$ 29,90;

Sérum Concentrado Antioxidante Vitamina C Skin.q 30 ml - de R$ 124,90 por R$ 99,90;

Loção Hidratante Desodorante Glow 400 ml – De R$ 49,90 por R$ 34,90;

Creme para Mãos Nutri 30 g – De R$ 18,90 por R$ 9,90;

As promoções são válidas até sexta-feira, 25 de novembro, e estão disponíveis no site da marca.

A Natura&Co, multinacional dona das marcas Avon, Natura, The Body Shop e Aesop, promove a Natura Friday durante todo o mês de novembro. No período, produtos de beleza e bem-estar terão descontos progressivos no site e aplicativo.

No site, produtos estão com desconto de até 60%. Entre eles, destacam-se kits para presentear com cremes e perfumes.

Produtos com desconto na Natura

Conjunto Tododia Manga Rosa e Água de Coco com Body Splash de R$ 121,80 por R$ 62,90;

Kit Óleo Desodorante Corporal Sève Peônia e Amêndoas de R$ 185,80 por R$ 92,80;

Perfume Natura Una Instinct Deo Parfum de R$ 236 por R$ 141,60

Durante a Natura Friday os consumidores também podem doar R$ 1 de todas as compras acima de R$ 99 para causas sociais ligadas aos temas de diversidade e inclusão, direitos da mulher e proteção da Amazônia e sustentabilidade por meio do Movimento Acolher, formado por consultores e consultoras da marca.

