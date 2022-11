Black Friday do Burger King tem lanches de graça; veja como aproveitar

A Black Friday do Burger King já começou. A partir desta segunda-feira, 21 de novembro, a marca lança uma nova funcionalidade dentro de seu aplicativo que vai sortear lanches, acompanhamentos e sobremesas de graça.

Como funciona

A 'Taca Fogo' é uma brincadeira que permite que os clientes que agitarem seus celulares no aplicativo da marca tenham a oportunidade de ganhar os prêmios por meio do seu programa de recompensas.

Para participar e ter a chance de ganhar e resgatar os prêmios, basta ser membro do Clube BK, baixando o aplicativo da marca e se cadastrando.

Com o cadastro ativo, o consumidor deverá agitar o celular para ter a chance de ganhar uma recompensa.

Caso o prêmio apareça na tela, o ganhador terá até 30 minutos para utilizá-lo em uma loja Burger King.

A funcionalidade está disponível em todo o território nacional, para Android e iOS, e é válida apenas para 1 CPF.

Esquenta Black Friday 2022: veja descontos que já estão valendo agora

É possível participar mais de uma vez?

Cada cliente cadastrado terá uma chance diária de realizar a ação e de gerar um “código amigo”, que pode ser compartilhado com quem quiser.

Pedindo o código a um amigo, o consumidor terá uma segunda chance no dia para agitar o celular e conseguir outra oportunidade. Só terá essa nova chance o consumidor que não tiver ganhado prêmios na primeira tentativa.

Quais são os prêmios

Entre os prêmios disponíveis estão a possibilidade de ganhar de graça:

Whopper

Combo CBK ou Chicken Crispy

BK Original ou BK Original Cheddar

1 BK Mix Ovomaltine ou onion rings

Além de cupons de desconto e pontos no Clube BK

Produtos por R$ 7

Durante o mês de novembro o BK anunciou a campanha “Todo dia um 7x1 diferente”. A ação tem produtos por apenas R$ 7 todos os dias no balcão e no delivery, além de combos de 7 produtos a partir de R$27,90.

As ofertas disponíveis vão desde sanduíches, acompanhamentos até sobremesas. Para conferir todos os itens que fazem parte da promoção, basta baixar o aplicativo do Burger King.

As ofertas são ativadas por meio do aplicativo da marca e retiradas no balcão ou via delivery ou Clique e Retire.

Semana Black Friday Amazon: Echo Dot com relógio por R$ 296 e mais ofertas

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

Black Friday do McDonald's tem sanduíches e batata frita a um centavo; veja como aproveitar

Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%

Black Friday da Natura tem produtos com até 60% de desconto