O seu próximo funcionário pode ser uma IA: conheça o JIM da InfinitePay

Sempre criativo, disponível em todos os momentos e nunca cansado, o JIM é o funcionário que todo chefe gostaria de ter. A fintech brasileira CloudWalk criou um assistente de IA capaz de otimizar campanhas de venda, gerenciar fluxo de caixa e até gerar conteúdo para as redes sociais. Só não tem companhia na hora do café da tarde.

Empresa por trás da plataforma InfinitePay, que já concedeu mais de R$ 1 bilhão em crédito, a CloudWalk é conhecida por seus produtos para microempreendedores. Fundada em 2013, oferece desde sistemas de gestão de caixa até maquininha de pagamento, e tem tido sucesso: ela fechou 2024 com R$ 2,7 bilhões em receita, um aumento de 67% em relação ao ano anterior.

O funcionário perfeito

Agora, uma nova fase começa na CloudWalk: a de agentes de IA. Hoje avaliado em US$ 5 bilhões, o mercado deve atingir US$ 47,1 bilhões até o ano de 2030, um crescimento anual de 44,8% durante o período. A estimativa é da consultoria MarketsandMarkets.

De forma resumida, os agentes de IA são sistemas que combinam modelos de linguagem com outras ferramentas para executar tarefas completas, do início ao fim. Se uma IA generativa pode montar uma receita com o que há na geladeira, um agente vai além: compra os ingredientes em um mercado online, agenda a entrega e avisa o usuário quando estiver tudo pronto.

A tecnologia é o caminho para que a inteligência artificial entregue, de fato, os ganhos de produtividade (e cortes de emprego) prometidos há anos. É um passo em direção ao que a OpenAI define como AGI (Inteligência Artificial Geral), sistemas autônomos capazes de superar os humanos nas tarefas mais complexas e valiosas economicamente.

Hoje, o JIM é uma inteligência artificial de personalidade própria, que se adapta à linguagem da pessoa do outro lado da tela. Ele consegue, por exemplo, personalizar conteúdo com base no perfil do negócio, ajustar preços de forma automática e sugerir estratégias para otimizar as vendas.

Tela com conversa entre usuário e o JIM: agente de IA está disponível de forma gratuita no app da InfinitePay

Num futuro próximo, assistentes como o JIM serão capazes de trabalhar de forma autônoma. "Acredito que, até o segundo semestre de 2026, teremos agentes de IA capazes de realizar tarefas mais complexas com pouca ou nenhuma intervenção humana", afirma Luis Silva, CEO e fundador da fintech.

"Nosso cliente é o microempreendedor, e com a tecnologia que trazemos, ele pode finalmente experimentar a inteligência artificial de maneira simples e acessível, sem precisar pagar uma fortuna", disse o executivo. Uma loja de roupas, por exemplo, conseguiu vender mais depois do JIM sugerir uma campanha direcionada no WhatsApp.

A CloudWalk não divulgou quanto o JIM deve custar, mas uma versão gratuita está disponível no aplicativo da InfinitePay.

O JIM começou há dois anos, quando a CloudWalk passou a fazer uso de agentes de IA internamente. Hoje, a empresa conta com 40 Proto-AGIs (como são chamados pela equipe) em diversas áreas da empresa de 650 funcionários. Em 2024, a empresa fechou o ano com a receita de US$ 1 milhão por funcionário.. Só o Claudio, de atendimento ao cliente, é responsável por 90% da demanda da área.

Em 2024, a fintech expandiu para os Estados Unidos com o Jim.com, uma versão americana da InfinitePay que já veio com o agente de IA JIM e o "Tap to Pay". A tecnologia transforma qualquer celular numa maquininha de pagamento.

A empresa não dá números exatos, mas diz que já conta com "milhares" de consumidores americanos. No Brasil, são 4 milhões de usuários — e potenciais novos colegas de trabalho do JIM.