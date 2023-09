Apple lança Tap to Pay no iPhone para o Brasil e dispensa maquininhas na hora de pagar

A Apple apresentou nesta terça-feira o recurso Tap to Pay no iPhone, possibilitando que empresas brasileiras aceitem pagamentos por aproximação diretamente pelo smartphone. O serviço, que já é utilizado globalmente, dispensa a necessidade de terminais de pagamento adicionais, como maquininhas.

O Tap to Pay no iPhone é compatível com iPhone a partir do modelo XS, rodando a última versão do iOS. Comerciantes podem finalizar transações solicitando que o cliente aproxime seu iPhone ou Apple Watch, efetuando o pagamento via Apple Pay, cartão de débito ou crédito por aproximação ou outra carteira digital. A transação é garantida pela tecnologia NFC.

Jennifer Bailey, vice-presidente de Apple Pay e Apple Wallet da Apple, destacou a importância do mercado brasileiro. “O Brasil é reconhecido pelo seu espírito empreendedor. Com este lançamento, empresas de todos os tamanhos poderão aceitar pagamentos por aproximação em seus pontos de venda”, afirmou.

A CloudWalk é uma das primeiras plataformas de pagamento a oferecer o Tap to Pay no iPhone para seus clientes empresariais no Brasil. Outras empresas, como Granito, Nubank, Stone e SumUp, também integrarão o serviço em breve.

Segundo a Apple, a segurança é um dos pilares do serviço. As transações via Tap to Pay no iPhone são criptografadas e processadas pelo Elemento Seguro, garantindo a privacidade dos dados dos clientes, seguindo o padrão já estabelecido pelo Apple Pay.

O recurso já está disponível para plataformas de pagamento e desenvolvedores de apps, que podem acessar mais informações no site Apple Developer.