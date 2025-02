Este unicórnio brasileiro atingiu R$ 3 bilhões em receita — e agora mira os Estados Unidos

A fintech brasileira CloudWalk encerrou 2024 com um resultado expressivo: R$ 2,7 bilhões em receita, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. O lucro líquido triplicou, alcançando R$ 339 milhões.

O crescimento foi impulsionado pelo uso intensivo de inteligência artificial e blockchain, além da expansão da base de clientes, que saltou de 1 milhão para 3 milhões no Brasil.

Fundada em 2013 por Luis Silva, a CloudWalk entrou no mercado de maquininhas de pagamento em um momento de forte expansão do setor. Hoje, compete diretamente com Cielo, PagSeguro, Stone e até o Itaú. A fintech já concedeu mais de R$ 1 bilhão em crédito por meio da InfinitePay, plataforma voltada para micro e pequenas empresas com contas inteligentes, cartões e sistemas de gestão.

A base de clientes cresceu apoiada em um modelo de crédito baseado em IA, que avalia 1.200 parâmetros para liberar crédito a empreendedores que, muitas vezes, são rejeitados por bancos tradicionais. A tecnologia também é usada para precificação automática e antifraude, otimizando cada transação e ajustando as políticas de crédito em tempo real.

A infraestrutura da fintech foi reforçada com o Stratus, blockchain próprio capaz de processar 1.800 transações por segundo e 160 milhões de operações diárias.

O salto financeiro veio meses após a empresa captar R$ 2,7 bilhões em um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), o maior da sua história. O fundo financia produtos como o InfiniteNitro, que antecipa pagamentos em segundos. Fintechs como a CloudWalk costumam usar FIDCs para expandir a oferta de crédito sem comprometer o caixa.

O Itaú BBA foi o coordenador líder e trabalhou a operação em conjunto com Bradesco BBI, BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), BB-Banco de Investimentos e Banco Safra. O novo fundo tem prazo de três anos e foi estruturado em conjunto com a BTG Asset, que também atua como gestor do FIDC.

Em 2024, a CloudWalk expandiu para os Estados Unidos com o Jim.com, que é como uma versão americana do InfinitePay. Assim como no Brasil, o app transforma smartphones em maquininhas de pagamento. Após um piloto bem-sucedido, a fintech planeja ampliar sua presença no mercado americano em 2025.

“Continuamos comprometidos em construir uma rede global de pagamentos. Estamos prontos para acelerar nossa presença nos EUA”, diz Silva.