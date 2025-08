iFood no modo turbo: depois dos R$ 17 bi, entregas em 20 minutos e refeições a partir de R$ 15

O iFood está entrando no modo turbo. Depois de anunciar investimentos de R$ 17 bilhões, a plataforma lança dois novos produtos que ampliam a oferta para públicos mais sensíveis a preço e para quem busca conveniência máxima. Na prática, refeições a partir de R$ 15 e entregas em até 20 minutos.

O anúncio acontece em um momento de maior pressão competitiva, com a chinesa Meituan preparando sua estreia no Brasil por meio da plataforma Keeta, prometendo investir R$ 5 bilhões em cinco anos. Rappi e 99Food também reforçam suas estratégias com taxas agressivas, isenções para restaurantes e promessas de entregas mais rápidas.

“Os novos produtos mostram a força do nosso ecossistema. Estamos entregando conveniência real, com tecnologia, inteligência e parcerias que colocam o iFood um passo à frente no delivery no Brasil”, diz Paula Ritto, vice-presidente de Crescimento do iFood.

Cardápio democrático e entregas rápidas

Apresentado no evento iFood Move, o Hits iFood é um novo espaço dentro do aplicativo que reúne uma curadoria de pratos com o melhor custo-benefício, a partir de R$ 15, com entrega grátis. A iniciativa já está disponível em 15 cidades, incluindo São Paulo, e deve chegar a mais de 30 municípios nos próximos meses.

Em vez de navegar por restaurantes, o consumidor escolhe o tipo de prato que quer comer e encontra ali os melhores preços da região. As ofertas são exclusivas do aplicativo, ou seja, preço mais competitivo do que no salão do restaurante.

“A proposta do Hits é colocar o iFood como uma opção viável no dia a dia, até mesmo para quem não costumava pedir comida por aplicativo”, afirma Ritto.

O modelo está em testes há mais de um ano em Salvador, onde os resultados foram expressivos: crescimento de 40% no uso de delivery na cidade e aumento de 35% nas vendas dos restaurantes participantes. “É uma nova porta de entrada para milhões de brasileiros no ecossistema do iFood”, completa.

Se o Hits mira na democratização do delivery, o Turbo iFood busca a ultraconveniência. A nova modalidade de entrega promete levar o pedido até a casa do cliente em até 20 minutos, inclusive refeições. Para isso, o iFood precisou reestruturar toda a operação, da cozinha ao motoboy.

“A lógica da entrega muda por completo: os restaurantes parceiros refazem o pré-preparo dos itens mais vendidos, enquanto o iFood posiciona entregadores em micro-raios estratégicos com base em inteligência artificial”, diz Ritto.

O serviço, por ora disponível em São Paulo, inclui também categorias como farmácia, pet shop, bebidas e conveniência e será expandido para as principais capitais nos próximos seis meses.

Para garantir a confiabilidade do novo modelo, a empresa adota um compromisso com o consumidor: se o pedido Turbo atrasar, o usuário recebe R$ 5 de volta.

Força de ecossistema

Os lançamentos e novos investimentos são a face visível de uma estratégia de longo prazo. Segundo o iFood, a maior parte dos R$ 17 bilhões anunciados será destinada a ações de marketing, subsídios para restaurantes parceiros, tecnologia e logística. Os aportes não incluem os investimentos em startups — que podem somar mais R$ 500 milhões, como a aquisição recente de 20% da CRMBonus.

Além disso, a empresa vai contratar 1.100 novos colaboradores até março de 2026, mais da metade na área de tecnologia, chegando a 8.600 funcionários diretos.

Com a chegada de novos concorrentes, o iFood quer manter a liderança do mercado com base no seu ecossistema já maduro, com mais de 55 milhões de usuários ativos, presença em 1.500 cidades e cerca de 120 milhões de pedidos por mês. Mas para isso, precisa seguir inovando.

“O que estamos lançando soluções testadas por mais de um ano para resolver demandas que nem sempre o usuário sabe que tem”, diz Ritto. “Nossa ambição é atender a todos os momentos do consumidor brasileiro.”