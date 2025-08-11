Leilão da Caixa oferece mais de mil imóveis com até 52% de desconto; saiba como participar

O leilão da Caixa Econômica Federal está oferecendo mais de mil imóveis com descontos que podem chegar a até 52%, uma oportunidade interessante para quem deseja adquirir imóveis com preços abaixo do mercado.

Esses imóveis são geralmente retomados por inadimplência de financiamentos, por isso a Caixa disponibiliza esses bens para recuperação dos recursos investidos.

Quem pode participar e como se cadastrar

Para participar do leilão, qualquer pessoa maior de 18 anos, física ou jurídica, com CPF regular pode se cadastrar. O processo ocorre principalmente de forma online, diretamente nas plataformas dos leiloeiros indicados nos editais disponíveis no site da Caixa.

Após o cadastro, é possível pesquisar os imóveis disponíveis, conferir localização, estado, valor mínimo e condições de pagamento.

Como funciona o processo de lances

A participação se dá por meio da apresentação de propostas digitais, acompanhando o andamento do leilão em tempo real. Quando o imóvel estiver em licitação fechada, a proposta deve ser entregue em um formulário presencial na agência da Caixa, acompanhada do depósito caução correspondente, que costuma ser 5% do valor do imóvel.

Ao final do leilão, vence quem oferecer o maior lance, e o pagamento deve ser realizado conforme as condições especificadas no edital, podendo ser à vista ou financiado, com opção de utilização do FGTS, desde que haja aprovação prévia do crédito imobiliário.

Mais segurança para o comprador

Os descontos podem superar 50%, o que torna a oportunidade ainda mais atraente, especialmente para quem busca imóveis com valores abaixo do mercado tradicional.

A Caixa também arca com débitos de IPTU pendentes que não ultrapassem determinado valor, trazendo mais segurança para os compradores.

Para acompanhar os leilões e consultar os imóveis disponíveis, o interessado deve acessar o site oficial da Caixa na área de imóveis à venda, onde também são publicados os resultados e editais detalhados com todas as informações necessárias para a participação.