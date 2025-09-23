Essa cidade está cada vez mais próxima de uma bolha imobiliária — e não fica no Brasil

São Paulo vive uma bolha imobiliária? De acordo com um novo estudo da UBS, definitivamente não.

O risco médio de bolha imobiliária nas grandes cidades, inclusive, caiu pelo terceiro ano consecutivo, refletindo uma diminuição do entusiasmo no mercado imobiliário, dizem Matthias Holzhey e Maciej Skoczek, os autores do estudo. O aumento das taxas de juros tem sido um fator crucial para a desaceleração.

Mas, nos últimos anos, algumas cidades se destacaram pelo crescimento acelerado de preços. Em Madri, a alta foi de impressionantes 14% no último ano, o maior crescimento entre as cidades analisadas.

Em maio, o governo espanhol ordenou o bloqueio de mais de 65 mil anúncios ilegais de aluguel por temporada, pois muitos não cumpriam exigências de licenciamento ou não informavam se o proprietário era pessoa física ou jurídica. Isso foi só parte de um movimento generalizado que tenta sanar a crise imobiliária no país. “Chega de desculpas. Chega de proteger aqueles que fazem do direito à moradia um negócio em nosso país”, disse ministro espanhol Pablo Bustinduy à época.

Enquanto isso, em lugares como Frankfurt, Paris, Toronto, Hong Kong e Vancouver os preços caíram quase 20% devido ao aumento das taxas de juros.

Já Dubai e Miami apresentaram um crescimento real de cerca de 50% nos últimos cinco anos — com Miami na dianteira no ranking do risco de bolha imobiliária.

Em São Paulo, o cenário é bem diferente. Na única cidade brasileira mencionada no estudo, os preços reais dos imóveis registraram uma queda de cerca de 25% entre 2014 e 2022. Apesar de um desempenho robusto nas vendas, os preços se mantiveram estáveis desde 2022, impactados pelas altas taxas de financiamento que chegaram a dois dígitos.

Neste cenário, alugar continua sendo uma opção mais acessível do que comprar. Os aluguéis reais aumentaram 5% no último ano, agora cerca de 25% acima dos níveis de 2022, refletindo a forte demanda de locatários e a baixa vacância em regiões bem localizadas da cidade.

Apesar da moderada inflação, o Banco Central do Brasil ainda não indicou uma redução nas taxas de juros, o que tem mantido o custo do financiamento elevado.

Com as taxas altas, o mercado de compras tende a seguir um caminho de estabilidade, dificultando grandes aumentos nos preços. Enquanto esse cenário persistir, grandes valorização de imóveis em São Paulo parece improvável, mantendo o mercado em uma fase de adaptação e cautela.

Desafios de acesso

Um dos maiores desafios para as grandes cidades no cenário atual é a questão da acessibilidade. Hong Kong, por exemplo, é considerada a cidade mais inacessível, com um trabalhador precisando de 14 anos de sua renda anual para adquirir um apartamento de 60 m².

Já Tóquio, Paris e Londres apresentam relações preço/renda que ultrapassam 10 vezes a renda anual média, demonstrando um grande descompasso entre os preços dos imóveis e a realidade financeira da população.

Com a dificuldade crescente para o acesso à moradia, o risco de intervenções regulatórias aumenta. Cidades como Vancouver, Sydney, Amsterdã, Paris, Nova York e Londres já enfrentam a imposição de novas regulamentações como aumento de impostos, restrições à compra e controle de aluguel, para tentar reduzir o impacto da especulação imobiliária.

Maciej Skoczek, coautor do estudo, destaca a tendência crescente de intervenção governamental, afirmando que as novas regulações podem diminuir o apelo de mercados que anteriormente eram altamente procurados. A alta contínua da dívida pública, que mantém os juros artificialmente baixos, pode trazer uma reviravolta para o mercado imobiliário.

Mas, com a expectativa de redução das taxas de juros até 2026, a demanda por ativos com retornos reais positivos, como imóveis, tende a crescer.

Ranking de bolha imobiliária em cidades pelo mundo

O estudo analisou os preços de imóveis residenciais em 21 grandes cidades ao redor do mundo para medir o risco de bolha imobiliária em cada uma delas. Os fatores essenciais que impulsionam a metodologia e definem o escore de risco de bolha são baseados na análise da dinâmica de preços, da acessibilidade e do contexto macroeconômico e regulatório de cada mercado.

O risco é considerado alto quando o escore é superior a 1,5, elevado entre 1,0 e 1,5, moderado entre 0,5 e 1,0, e baixo quando inferior a 0,5. Confira: