Melhores dos Negócios Internacionais 2026 abre inscrições; veja categorias e como participar (Eduardo Frazão)
Jornalista
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11h47.
Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 14h20.
Empresas, cooperativas e startups brasileiras já podem se inscrever gratuitamente no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME.
A premiação reconhece organizações com atuação de destaque no mercado global, abrangendo tanto a exportação de bens e serviços quanto a atração de investimentos estrangeiros. Em sua 3ª edição, os participantes poderão concorrer em 13 categorias.
A iniciativa consolida-se como a principal vitrine para negócios que expandem a presença do Brasil no exterior. Na edição anterior, o prêmio reuniu 404 inscrições, resultando em 57 empresas finalistas e 21 vencedores.
As categorias contemplam diversos setores estratégicos, como indústria, serviços, agro, startups, cooperativismo, promoção digital, investimento estrangeiro, desenvolvimento regional e sociobiodiversidade. Inscrever-se é uma oportunidade de dar visibilidade institucional a conquistas e resultados no cenário internacional.
Confira o regulamento e participe gratuitamente da terceira edição do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026.
A candidatura está aberta a instituições brasileiras que atendam aos critérios do regulamento oficial:
As inscrições para o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 vão até 17 de setembro.
[Clique aqui para acessar a página oficial e inscrever sua instituição]