Melhores dos Negócios Internacionais 2026 abre inscrições; veja categorias e como participar

Empresas, cooperativas e startups brasileiras já podem se inscrever gratuitamente no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026, realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME.

A premiação reconhece organizações com atuação de destaque no mercado global, abrangendo tanto a exportação de bens e serviços quanto a atração de investimentos estrangeiros. Em sua 3ª edição, os participantes poderão concorrer em 13 categorias.

Reconhecimento e impacto

A iniciativa consolida-se como a principal vitrine para negócios que expandem a presença do Brasil no exterior. Na edição anterior, o prêmio reuniu 404 inscrições, resultando em 57 empresas finalistas e 21 vencedores.

As categorias contemplam diversos setores estratégicos, como indústria, serviços, agro, startups, cooperativismo, promoção digital, investimento estrangeiro, desenvolvimento regional e sociobiodiversidade. Inscrever-se é uma oportunidade de dar visibilidade institucional a conquistas e resultados no cenário internacional.

Confira o regulamento e participe gratuitamente da terceira edição do Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026.

Quem pode participar

A candidatura está aberta a instituições brasileiras que atendam aos critérios do regulamento oficial:

Empresas brasileiras (de diferentes portes)

Cooperativas

Startups

Como realizar a inscrição no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026

Consulte as regras: Acesse a página oficial e confira os requisitos do regulamento de 2026. Escolha a categoria: Selecione o segmento mais adequado ao perfil e aos resultados da sua organização. Submeta o case: Reúna informações objetivas que comprovem o impacto e a trajetória internacional da instituição.

As inscrições para o Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2026 vão até 17 de setembro.

[Clique aqui para acessar a página oficial e inscrever sua instituição]