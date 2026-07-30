Marketing

Após Keeta, iFood lança mochila especial e usa algoritmo para reduzir falhas no delivery

Nova operação combina Bag Pro, inteligência logística e capacitação de entregadores; testes indicam queda de mais de 80% nas ocorrências com pizzas

Bag Pro: mochila especial integra nova operação para aprimorar a entrega de pizzas do iFood (Divulgação)

Bag Pro: mochila especial integra nova operação para aprimorar a entrega de pizzas do iFood (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 30 de julho de 2026 às 16h20.

Para ajudar no suporte de pedidos considerados mais sensíveis, o iFood anuncia nesta quinta-feira, 30, uma operação especializada para categorias como pizzas, bolos e comida japonesa. A iniciativa estreia em São Paulo com pizzas e combina três frentes: uma mochila desenvolvida para esse tipo de entrega, inteligência logística para selecionar entregadores mais preparados e um programa de capacitação.

O anúncio do iFood ocorre poucas semanas após a Keeta, plataforma chinesa de delivery, lançar uma modalidade chamada Entrega Dedicada, também voltada a pizzas e comida japonesa. Na ocasião, a empresa apostou em uma bolsa térmica específica e no transporte exclusivo de um único pedido por viagem para preservar temperatura e apresentação dos alimentos.

Bag Pro

Segundo o iFood, a Bag Pro foi desenvolvida exclusivamente para o transporte de alimentos considerados mais delicados. O equipamento foi criado ao longo de quase dois anos, passando por um processo de validação com restaurantes e entregadores.

A bag possui estrutura rígida, mais leve que os modelos tradicionais de isopor, elásticos internos que reduzem a movimentação dos pedidos durante o trajeto, revestimento impermeável, zíper resistente à água, formato ergonômico e acabamento que facilita a limpeza.

O objetivo é preservar características como temperatura, apresentação e integridade dos alimentos até a chegada ao consumidor.

“Nos últimos 15 anos, o iFood investiu continuamente em tecnologia para evoluir o delivery no Brasil. A Bag Pro é mais um exemplo dessa estratégia. Desenvolvemos uma solução que combina equipamento, inteligência logística e capacitação para elevar o padrão de qualidade de categorias que demandam mais cuidados no transporte”, afirma Marcos Merida, diretor de produtos logísticos no iFood.

Operação como diferencial

Para Merida, apesar de a nova mochila ser o elemento mais visível da iniciativa, o item representa apenas uma parte do projeto.

A empresa desenvolveu um sistema que utiliza inteligência logística para identificar entregadores com histórico consistente no transporte desse tipo de pedido. A partir da identificação, o sistema direciona automaticamente essas entregas para os profissionais.

Paralelamente, o iFood também criou um programa de capacitação para ampliar gradualmente a base de entregadores preparados para operar nessa modalidade.

“Mais do que lançar uma nova bag, criamos uma operação especializada que melhora a experiência do consumidor e apoia os restaurantes na entrega de um produto com mais qualidade. É um investimento em inovação que fortalece todo o ecossistema e prepara o caminho para a evolução desse modelo em outras categorias de delivery”, destaca o executivo.

Testes apontam redução de ocorrências

Antes do lançamento comercial, a operação foi validada durante seis meses em parceria com a pizzaria Bráz, uma das mais tradicionais de São Paulo. Segundo o iFood, a combinação entre mochila, algoritmo e treinamento reduziu em mais de 80% as ocorrências relacionadas às entregas de pizzas.

Para Thiago Araujo, gerente de canais da Bráz, os testes mostraram o quanto a qualidade da entrega afeta a experiência do consumidor.

“Os meses de testes comprovaram ganhos concretos para a nossa operação, com redução das ocorrências relacionadas à qualidade das entregas e melhora nas avaliações das unidades participantes”, afirma.

A escolha da pizza para inaugurar a operação acompanha o peso da categoria dentro da plataforma. Somente no primeiro semestre de 2026, o iFood registrou mais de 50 milhões de entregas de pizzas em todo o Brasil, uma média de 195 pedidos por minuto.

A distribuição das novas bags começa em São Paulo, estado que concentra o maior volume desse tipo de pedido no aplicativo. A expectativa do iFood é expandir gradualmente o modelo para outras regiões e, posteriormente, para categorias como bolos e comida japonesa.

Acompanhe tudo sobre:iFoodDelivery

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