Após Keeta, iFood lança mochila especial e usa algoritmo para reduzir falhas no delivery

Para ajudar no suporte de pedidos considerados mais sensíveis, o iFood anuncia nesta quinta-feira, 30, uma operação especializada para categorias como pizzas, bolos e comida japonesa. A iniciativa estreia em São Paulo com pizzas e combina três frentes: uma mochila desenvolvida para esse tipo de entrega, inteligência logística para selecionar entregadores mais preparados e um programa de capacitação.

O anúncio do iFood ocorre poucas semanas após a Keeta, plataforma chinesa de delivery, lançar uma modalidade chamada Entrega Dedicada, também voltada a pizzas e comida japonesa. Na ocasião, a empresa apostou em uma bolsa térmica específica e no transporte exclusivo de um único pedido por viagem para preservar temperatura e apresentação dos alimentos.

Bag Pro

Segundo o iFood, a Bag Pro foi desenvolvida exclusivamente para o transporte de alimentos considerados mais delicados. O equipamento foi criado ao longo de quase dois anos, passando por um processo de validação com restaurantes e entregadores.

A bag possui estrutura rígida, mais leve que os modelos tradicionais de isopor, elásticos internos que reduzem a movimentação dos pedidos durante o trajeto, revestimento impermeável, zíper resistente à água, formato ergonômico e acabamento que facilita a limpeza.

O objetivo é preservar características como temperatura, apresentação e integridade dos alimentos até a chegada ao consumidor.

“Nos últimos 15 anos, o iFood investiu continuamente em tecnologia para evoluir o delivery no Brasil. A Bag Pro é mais um exemplo dessa estratégia. Desenvolvemos uma solução que combina equipamento, inteligência logística e capacitação para elevar o padrão de qualidade de categorias que demandam mais cuidados no transporte”, afirma Marcos Merida, diretor de produtos logísticos no iFood.

Operação como diferencial

Para Merida, apesar de a nova mochila ser o elemento mais visível da iniciativa, o item representa apenas uma parte do projeto.

A empresa desenvolveu um sistema que utiliza inteligência logística para identificar entregadores com histórico consistente no transporte desse tipo de pedido. A partir da identificação, o sistema direciona automaticamente essas entregas para os profissionais.

Paralelamente, o iFood também criou um programa de capacitação para ampliar gradualmente a base de entregadores preparados para operar nessa modalidade.

“Mais do que lançar uma nova bag, criamos uma operação especializada que melhora a experiência do consumidor e apoia os restaurantes na entrega de um produto com mais qualidade. É um investimento em inovação que fortalece todo o ecossistema e prepara o caminho para a evolução desse modelo em outras categorias de delivery”, destaca o executivo.

Testes apontam redução de ocorrências

Antes do lançamento comercial, a operação foi validada durante seis meses em parceria com a pizzaria Bráz, uma das mais tradicionais de São Paulo. Segundo o iFood, a combinação entre mochila, algoritmo e treinamento reduziu em mais de 80% as ocorrências relacionadas às entregas de pizzas.

Para Thiago Araujo, gerente de canais da Bráz, os testes mostraram o quanto a qualidade da entrega afeta a experiência do consumidor.

“Os meses de testes comprovaram ganhos concretos para a nossa operação, com redução das ocorrências relacionadas à qualidade das entregas e melhora nas avaliações das unidades participantes”, afirma.

A escolha da pizza para inaugurar a operação acompanha o peso da categoria dentro da plataforma. Somente no primeiro semestre de 2026, o iFood registrou mais de 50 milhões de entregas de pizzas em todo o Brasil, uma média de 195 pedidos por minuto.

A distribuição das novas bags começa em São Paulo, estado que concentra o maior volume desse tipo de pedido no aplicativo. A expectativa do iFood é expandir gradualmente o modelo para outras regiões e, posteriormente, para categorias como bolos e comida japonesa.