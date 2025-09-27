Negócios

Google comemora 27 anos: conheça os marcos da gigante de tecnologia

Fundado por Larry Page e Sergey Brin em 1998, gigante da tecnologia nasceu com cheque de US$ 100 mil e hoje é uma das grandes líderes em buscas, publicidade digital e inteligência artificial

27 anos de inovação: Google mantém liderança no mercado e processa mais de 14 bilhões de buscas por dia (Getty Images) (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 10h35.

O Google celebra hoje, 27 de setembro de 2025, seu 27º aniversário, com um Doodle retrô que traz de volta o logotipo original de 1998. A data é simbólica, já que a empresa foi incorporada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, então doutorandos da Universidade de Stanford.

Oficialmente, seu nascimento aconteceu em agosto de 1998, quando Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun Microsystems, assinou um cheque de US$ 100 mil para impulsionar o investimento, o que marcou o início formal da Google Inc.

A comemoração oficial passou para 27 de setembro nos anos 2000, quando a empresa usou um Doodle especial para marcar seu crescimento no número de páginas indexadas. Desde então, a data passou a simbolizar o aniversário global da marca.

Nas redes sociais, perfis oficiais, como o do Google Índia, que fez um post no X, comemoram o marco.

Marcos e números que transformaram o Google

O embrião do Google foi o projeto “Backrub”, criado em 1996 para analisar links entre páginas da web. Em 1998, a empresa nasceu oficialmente em uma garagem em Menlo Park, Califórnia, na região do Vale do Silício. Dois anos depois, o Google já indexava 1 bilhão de páginas, um salto que o transformou no motor de busca mais popular da época.

Depois disso, a empresa alcançou conquistas como:

  • 2000:  lançamento do Google Ads, plataforma de anúncios pagos que movimenta mais de US$ 230 bilhões anuais em receita publicitária;

  • 2001: Eric Schmidt assume como CEO e guia fase de crescimento;

  • 2004: abertura de capital (IPO) arrecadou US$ 1,67 bilhão, o que fez a empresa ser avaliada em US$ 23 bilhões;

  • 2005: compra do Android por cerca de US$ 50 milhões; hoje o sistema está presente em mais de 3 bilhões de dispositivos ativos;

  • 2006: aquisição do YouTube por US$ 1,65 bilhão; hoje, a plataforma tem mais de 2,7 bilhões de usuários mensais;

  • 2008: lançamento do Google Chrome, que atualmente representa cerca de 65% do mercado global de navegadores;

  • 2015: reestruturação e criação da holding Alphabet Inc., que em 2025 vale mais de US$ 2 trilhões;

  • 2023: lançamento do Bard, agora parte do Gemini, como reforço a aposta da empresa em inteligência artificial generativa;

  • 2020-2025: expansão em computação em nuvem, IA generativa, carros autônomos (Waymo) e novos dispositivos como os óculos inteligentes com suporte de IA.

Em janeiro de 2025, o Google informou que processa mais de 5 trilhões de buscas por ano, equivalente a cerca de 14 bilhões de pesquisas diariamente, o que continua o consolidando como o maior buscador do mundo, além de suas outras funcionalidades, como o YouTube e o Google Workspace.

