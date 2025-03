Google deixará de permitir contribuição de terceiros no desenvolvimento do Android

O Google irá, a partir do próximo mês, tornar todo o desenvolvimento do Android OS interno com o intuito de otimizar o processo de desenvolvimento, segundo o site de notícias Android Authority. Mas a empresa disse que irá manter o código-fonte do Android aberto.

O sistema operacional é construído dentro do Projeto Android de Código Aberto (AOSP), cujos lançamentos ficam dentro da Licença Apache 2.0, que permite modificação, distribuição do sistemas baseados no AOSP.

Assim como muitos projetos de código aberto, o AOSP aceita contribuição de terceiros, embora a empresa conduza a maior parte do processo. A companhia tem a palavra final sobre quais códigos serão integrados ao AOSP e quando a nova versão é liberada.

Até então, alguns componentes do sistema operacional eram desenvolvidos dentro do braço AOSP, mas a maioria deles, inclusive a arquitetura do Android, são feitos de forma privada pela empresa.

Segundo o Android Authority, com frequência, a ramificação do AOSP fica para trás do que foi produzido internamente pelo Google. A diferença fica visível ao comparar a disponibilidade de API e recursos entre o construído pelo AOSP e a última versão do Android 16 Beta, feito pela equipe interna do Google.

A discrepância faz com que a empresa gaste tempo e esforços juntando os patches do AOSP com o que foi produzido pela empresa, e conflitos ocorrem com frequência.

Apesar de a empresa continuar publicando o código-fonte do Android, a frequência disso irá mudar para componentes específicos do sistema operacional. O código-fonte das alterações só será liberado quando o Google publicar uma nova ramificação contendo essas alterações.