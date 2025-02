Google amplia acesso ao Gemini 2.0 Flash e lança versão Pro com 2 milhões de tokens

O Google anunciou nesta quarta-feira, 5, que o Gemini 2.0 Flash, antes disponível apenas para desenvolvedores, agora pode ser acessado por todos os usuários no aplicativo Gemini, tanto em desktop quanto em dispositivos móveis. A nova versão promete respostas mais rápidas e melhor desempenho na resolução de problemas complexos.

Além disso, o Gemini 2.0 Flash foi integrado à API do Google, permitindo que desenvolvedores utilizem a tecnologia no AI Studio e no Vertex AI. A ampliação facilita a criação de aplicações baseadas na IA generativa do Google, com avanços em velocidade e eficiência no processamento de dados.

Uma versão mais poderosa para desafios avançados

Outra novidade anunciada foi o Gemini 2.0 Pro Experimental, modelo projetado para lidar com tarefas mais exigentes, como programação e análise de textos longos. Com uma janela de contexto expandida para 2 milhões de tokens, essa versão consegue processar grandes volumes de informação de forma mais eficaz.

A versão experimental já está disponível no Google AI Studio, no Vertex AI e para assinantes do Gemini Advanced no aplicativo. Segundo a empresa, essa é a versão mais avançada da linha até agora.

Opção mais acessível: Gemini 2.0 Flash-Lite

Para usuários que buscam um modelo de IA mais econômico, o Google lançou o Gemini 2.0 Flash-Lite, disponível em pré-visualização no Google AI Studio e no Vertex AI. A versão mantém a velocidade e o custo da antiga 1.5 Flash, mas entrega melhor qualidade e suporte a entrada multimodal, podendo ser utilizada para aplicações como geração automatizada de legendas para imagens.

Segurança e novas funcionalidades

A linha Gemini 2.0 continuará recebendo atualizações, incluindo suporte expandido para mais formatos de entrada e saída. A empresa já trabalha na implementação de novas funções, como geração de imagens e conversão de texto em fala.

O Google também destacou que está reforçando a segurança da plataforma, utilizando aprendizado por reforço para aprimorar a precisão das respostas e desenvolvendo técnicas para mitigar ataques como o indirect prompt injection, um tipo de exploração cibernética que pode comprometer interações automatizadas.

Com os avanços do Gemini 2.0 Flash, Pro e Flash-Lite, o Google busca consolidar sua IA como uma ferramenta versátil e acessível para diferentes perfis de usuários, de consumidores casuais a desenvolvedores e empresas.