Os 10 bilionários mais ricos do mundo em setembro de 2025, segundo a Forbes

A Forbes divulgou na segunda-feira, 1º, a lista dos 10 bilionários mais ricos do mundo. Dominado por nomes do setor de tecnologia, o ranking também conta com um representante do mercado de luxo.

Entre os gigantes da lista, destacam-se figuras como Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Warren Buffett.

Elon Musk segue no topo

No topo da lista, Elon Musk segue como o homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em US$ 415,6 bilhões (aproximadamente R$ 2,24 trilhões). O sul-africano é dono de Tesla, SpaceX e X.

Nos últimos meses, seu patrimônio cresceu em US$ 14,4 bilhões, impulsionado pela valorização das ações da Tesla.

Logo atrás de Musk, em segundo lugar, está Larry Ellison, com US$ 270,9 bilhões (R$ 1,46 trilhão). Aos 80 anos, Ellison é o fundador da Oracle, empresa que atua no mercado de bancos de dados e software corporativo.

Nos últimos meses ele enfrentou uma perda de US$ 29 bilhões em sua fortuna devido à queda das ações da Oracle.

Mark Zuckerberg e Jeff Bezos também figuram entres os primeiros

Mark Zuckerberg ocupa o terceiro lugar na lista dos bilionários, com uma fortuna estimada em US$ 253 bilhões (R$ 1,36 trilhão). Como fundador da Meta — que controla Facebook, Instagram e WhatsApp — ele mantém uma posição de liderança no mercado global de redes sociais.

A Meta tem investido fortemente no desenvolvimento da tecnologia de realidade aumentada e virtual, além de direcionar recursos à inteligência artificial.

Jeff Bezos, em quarto lugar, tem uma fortuna estimada em US$ 240,9 bilhões (R$ 1,3 trilhão). Como fundador da Amazon, ele contribuiu para a transformação do comércio eletrônico mundial. Paralelamente, Bezos investe no setor aeroespacial por meio da Blue Origin, focado em tecnologias de exploração e turismo espacial.

Larry Page e Sergey Brin: os co-fundadores do Google

Larry Page (US$ 178,3 bilhões) e Sergey Brin (US$ 165,9 bilhões), cofundadores do Google, ocupam a quinta e sexta posições na lista. Através da holding Alphabet, que controla o Google, eles têm impulsionado o crescimento da empresa em setores estratégicos como inteligência artificial, computação em nuvem e outras tecnologias emergentes.

Bernard Arnault, o único bilionário não-americano no top 10, está na posição sétima, com US$ 154,1 bilhões (R$ 832 bilhões). Ele é CEO do grupo LVMH, conglomerado europeu que reúne marcas de luxo como Louis Vuitton, Dior e Moët & Chandon.

Steve Ballmer: o ex-CEO da Microsoft e dono de time da NBA

Steve Ballmer, com US$ 151,3 bilhões (R$ 817 bilhões), vem na oitava colocação. Ex-CEO da Microsoft e atual dono do Los Angeles Clippers, Ballmer diversificou seus investimentos em setores como saúde, energias renováveis e tecnologia.

Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia, ocupa a nona posição do ranking com US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões). Sua liderança na Nvidia ajudou a empresa a se tornar uma referência global na fabricação de chips e na evolução da inteligência artificial e computação gráfica.

Fechando o top 10, Warren Buffett, com US$ 150,4 bilhões (R$ 812 bilhões), continua a ser um dos investidores mais renomados do mundo. Aos 95 anos, Buffett anunciou que irá se aposentar como CEO da Berkshire Hathaway no final de 2025.