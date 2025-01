Além de ter um catálogo recheado de vídeos de diversos temas para o usuário assistir, o YouTube também tem uma plataforma que permite a compra e aluguel de filmes. O cardápio conta com lançamentos que vieram direto do cinema como Furiosa (2024) e Godzilla e Kong: O Novo Império (2024), e também com títulos mais antigos como Interestelar (2014) e Harry Potter e a Câmara Secreta (2002).

Para alugá-los, é preciso que o usuário seja maior de idade, tenha um conta Google e cadastre uma forma de pagamento válida. Os títulos podem ser assistidos no computador, no celular e em uma SmarTV. Após locados, eles ficam disponíveis por até 30 dias.

Como alugar filme no YouTube pelo computador?

Para fazer o processo pelo computador, basta seguir os passos:

Existem duas formas de achar o filme desejado no YouTube, a primeira é buscando pelo título na barra de pesquisa. Ao encontrá-lo, clique em Comprar ou Alugar para ver os preços;

Também é possível clicar em Filmes na página inicial do YouTube para acessar o catálogo completo, que está dividido por gêneros como comédia, terror, animação, etc;

Após escolher o título desejado, clique em Comprar ou Alugar para ter acesso ao valor, escolha a resolução de acordo com a compatibilidade de seu aparelho e depois escolha Aluguel ; Para finalizar, escolha a forma de pagamento ou adicione uma nova; Em seguida, clique em Alugar . Para concluir, basta estar conectado à Internet e logado em sua conta do YouTube para acessar um catálogo com todos os filmes que você alugou na plataforma.

Como alugar filme no YouTube pelo celular?

O processo para alugar filmes pelo celular no YouTube também é simples e semelhante aos passos mostrados anteriormente. A diferença é que não é possível alugá-los diretamente do iPhone (sistema iOS).

Para os usuários da Maçã, será necessário primeiro realizar o passo a passo pelo navegador ou uma SmarTV e depois assistir os títulos pelo celular, clicando na aba Filmes dentro do YouTube. Para quem usa Android, basta seguir o mesmo guia pelo aplicativo da plataforma.

Como alugar filme no YouTube pela televisão?

Já para alugar filmes diretamente pela SmarTV é preciso seguir as seguintes etapas:

Faça login no app do YouTube usando sua Conta Google e confirme se você já cadastrou uma forma de pagamento válida salva ou adicione um método de pagamento em um desktop ou dispositivo móvel antes de continuar na TV; Com o cartão cadastrado, abra o aplicativo do YouTube na sua smart TV e busque o filme desejado; Confira os preços de aluguel e compra, e clique na opção desejada; Confirme a forma de pagamento, e finalize clicando em Pagar Agora; Você encontrará o filme escolhido na aba Filmes da plataforma.

Como alugar filme no YouTube pagando com PIX?

O YouTube não aceita pagamentos direto via PIX, sendo assim não é possível nem alugar filmes dentro da plataforma e nem pagar o YouTube Premium com essa forma de pagamento. Para driblar essa situação, o usuário pode comprar cartões pré-pagos como o Recarga Pay e adicioná-los no momento da finalização.