Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Brasil emplaca quatro museus entre os 100 mais visitados do globo

Levantamento foi pela publicação britânica The Art Newspaper, que elencou instituições brasileiras nas 64ª, 67ª, 69ª e 94ª posições do ranking

Museus pelo mundo: Brasil tem quatro instituições entre as mais visitadas do globo (Divulgação/Divulgação)

Museus pelo mundo: Brasil tem quatro instituições entre as mais visitadas do globo (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 9 de abril de 2026 às 17h14.

Última atualização em 9 de abril de 2026 às 17h15.

Tudo sobreCultura
Saiba mais

O Brasil emplacou quatro instituições entre os 100 museus de arte mais visitados do mundo em 2025, de acordo com o ranking anual da publicação britânica The Art Newspaper.

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) lidera a representação nacional na 64ª posição, seguido pelas unidades do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no Rio de Janeiro (67ª) e Belo Horizonte (69ª), além da Pinacoteca de São Paulo, que ocupa o 94º lugar.

O levantamento aponta que o Masp foi o caso mais expressivo de crescimento no país. Dobrou o público para 1,2 milhão de visitantes após a inauguração da nova expansão e do sucesso de público da mostra de Claude Monet.

O momento dos museus pelo mundo

A performance brasileira ocorre em um cenário global de recuperação gradual, onde as 100 maiores instituições somaram 200 milhões de visitas, mas ainda enfrentam dificuldades para atingir os patamares pré-pandemia. O topo da lista permanece com o Louvre, em Paris, que registrou 9 milhões de visitantes mesmo sob críticas sobre a superlotação das salas.

Logo atrás aparecem os Museus do Vaticano e o Museu Nacional da Coreia, em Seul, que se consolidou como um dos novos polos de atração do circuito asiático com um crescimento superior a 70% no último ano.

No Brasil, o sucesso das unidades do CCBB foi impulsionado pela itinerância de grandes exposições, como a mostra "Fullgás", dedicada à arte brasileira dos anos 1980.

O CCBB-RJ recebeu 1,14 milhão de pessoas, enquanto a unidade mineira registrou 1,12 milhão. Já a Pinacoteca manteve a base de público fiel com 820 mil visitantes, com foco no acervo histórico que atravessa do século XIX à modernidade. Na América do Sul, o domínio brasileiro é quase absoluto, tendo apenas o Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires como outro representante do continente na lista.

Entre a saturação europeia e a ascensão do eixo asiático

O ranking de 2025 também revela um dilema estratégico para os grandes museus europeus: o limite entre o sucesso de bilheteria e a saturação da experiência. Enquanto o Museu do Prado, em Madrid, celebrou o recorde de 3,5 milhões de visitantes, a diretoria manifestou preocupação com o risco de colapso logístico. O receio é que o excesso de público transforme as galerias em espaços desconfortáveis e prejudique a contemplação das obras e a segurança dos acervos — um problema que já afeta a operação do Louvre.

Em contraste com a cautela europeia, a Ásia demonstra um vigor renovado. Museus na Coreia do Sul e na China estão capturando o público internacional com infraestruturas de ponta e investimentos massivos em novas sedes, como o Shanghai Museum East.

O movimento de descentralização do eixo tradicional das artes coloca em xeque a hegemonia de instituições londrinas como a Tate Modern, que ainda sofre com a queda no turismo internacional pós-Brexit e tenta encontrar novas formas de atrair visitantes.

Para as instituições brasileiras, figurar neste mapa mundial é uma validação da estratégia de unir prédios icônicos a programações de apelo popular. O Masp, com a nova estrutura física, e a Pinacoteca, com a curadoria de arte brasileira, provam que há espaço para crescer sem perder a identidade cultural.

O desafio agora é sustentar esse fluxo de visitantes nos próximos anos, para aproveitar o bom momento do turismo cultural interno e o crescente interesse internacional pela arte produzida no Hemisfério Sul.

Acompanhe tudo sobre:CulturaMuseu do LouvreMuseusMaspArte

Mais de Casual

Gianpiero Lambiase deixa Red Bull e assina com a McLaren

Quem é Gianpiero Lambiase, o engenheiro que trocou a Red Bull pela McLaren

Crise da Red Bull pode ser o fim de Verstappen — e o império da nova era McLaren

Natura consolida liderança na América Latina pelo nono ano consecutivo

Mais na Exame

Mundo

EUA podem ter crescimento econômico 'sólido' em 2026, apesar da guerra

Negócios

Esses são os principais impactos financeiros que podem comprometer décadas de resultados

Um conteúdo Bússola

Opinião: você pode dormir. O seu negócio, não

ESG

Dona da Brastemp e Dow facilitam descarte de geladeiras com coleta 100% gratuita