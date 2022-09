Franquia Chopp Brahma anuncia reformulação e novos modelos

A franquia Chopp Brahma, uma das mais tradicionais no segmento de chopes e cervejas, anuncia a reformulação da marca e dois novos modelos de franquia.

Fundada desde 2003, a rede conta com 127 bares em 18 estados brasileiros e está presente em mais de 80 cidades.

Novos modelos

Com o novo nome, a Estação Chopp Brahma anuncia o modelo de ilha, que carrega os pilares da experiência em uma versão arquitetônica mais reduzida, garantindo a celebração da ocasião de consumo, dando o protagonismo para a chopeira e oferecendo excelência e qualidade no atendimento e nos serviços.

O modelo de loja da Estação Chopp Brahma proporciona a experiência completa da franquia.

“A nova arquitetura foi pensada para atender diversos tamanhos, porém com layout padronizado para atender a todas as ocasiões”, diz Segundo Raphael Rizzo, diretor de franquias e lojas próprias.

Primeira unidade nova

Rizzo ressalta que foi um longo processo de pesquisa com os consumidores de todo o Brasil para a construção da nova marca.

A primeira Estação Chopp Brahma foi inaugurada em agosto em São José dos Pinhais, região da grande Curitiba, Paraná.

“Além de todo trabalho de design, definimos uma nova estrutura com revisão de processos e fluxos, apoiando a padronização e evoluindo na experiência junto ao franqueado”, afirma.

A primeira Estação Chopp Brahma tem o espaço total de 287m², conta com cerca de 100 lugares e conta ainda com cardápio reformulado que traz:

Sanduíches;

Hambúrguer;

Porções e adicionais;

Entradas;

Pratos especiais e/ou executivos;

Guarnições;

Cardápio semanal;

Além de claro, ter muito chope Brahma gelado, há seis torneiras de chope com as opções Brahma Black, Stella Atrois, Colorado e Patagonia.

Expectativas

Trinta unidades devem operar com os novos modelos até o fim do ano. A franqueadora prevê que o processo de transformação para todas as 130 lojas seja concluído em dois anos.

Investimento

BRAHMA LOJA ILHA Área A Partir de 130m² De 30m² a 50m² (Ilha + Mesas e cadeiras) Investimento A Partir de R$450 mil R$220 mil Taxa de Franquia R$50 mil R$30 mil Faturamento R$120 mil R$50 mil Royalties 12% Sobre compras Ambev 12% Sobre compras Ambev Fundo de Promoção/Marketing 5% Sobre compras Ambev 5% Sobre compras Ambev Capital de Giro R$20 mil R$15 mil Retorno 24 a 36 meses 24 a 36 meses

