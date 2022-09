Franquias com receita recorrente: conheça 20 negócios com fluxo contínuo de faturamento

O Brasil hoje é visto como um dos países com mais empreendedores do mundo. De acordo com o monitoramento de empreendedores do Brasil feito pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em 2021, o país ocupa o 5º lugar no ranking global na taxa de empreendedorismo total.

Para a GEM, o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) e o Sebrae, cerca de 52 milhões de brasileiros têm negócio próprio. O franchising, por oferecer mais segurança com ações já testadas e suporte da franqueadora, é o começo para a maioria dos novos empresários e investidores.

Conheça 20 franquias em diferentes segmentos que apresentam a vantagem de manter seus clientes ativos, de forma recorrente, por meio de combos, assinaturas mensais e anuais. Assim, geram uma receita fixa, com uma melhor previsão de faturamento mensal e estabilidade no negócio.

Saúde, Beleza e Bem-Estar

Com aumento de 13,4% no faturamento no primeiro trimestre de 2022 comparado ao mesmo período de 2021, de acordo com a Associação Brasileira do Franchising (ABF), este segmento oferece ótimas oportunidades para quem busca por uma previsibilidade de ganhos mensais.

1. C4 Gym

Com três unidades em funcionamento e recentemente lançada no franchising, a rede de academias oferece aos alunos opções de planos semestrais e anuais para as modalidades de treinos. Com investimento inicial de pouco mais de R$ 1 milhão, o franqueado pode conquistar um faturamento mensal aproximado de R$ 160 mil.

2. Botocenter

A franquia de estética especializada na aplicação de toxina botulínica e que tem a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C tem investimento inicial a partir de R$ 97 mil e projeção de faturamento de R$ 500 mil no primeiro ano de operação. O centro possui combos anuais de diversos tratamentos, como preenchimento labial, peeling, bioestimulador de colágeno, entre outros.

3. Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, tem investimento inicial de R$ 115 mil, com faturamento de cerca de R$83 mil por mês. A rede é a única franquia de emagrecimento no mundo com metodologia aprovada por trabalho científico e certificada mundialmente com o método 4 fases desenvolvido pelo Dr. Edson Ramuth. Somente nas 2 primeiras etapas, Detox e Redox, é possível a redução de 10% do peso em até 5 semanas e o tratamento continua com Reindox e Equilibrio, para manter o peso. O centro atualmente conta com 318 operações, sendo três nos Estados Unidos com a bandeira de Best Shape.

4. Red Fitness

A rede de academias reconhecida por oferecer, além das modalidades triviais, a micro gym Red Burn, um modelo exclusivo e patenteado de treino, a marca tem investimento inicial a partir de R$ 3,1 milhões e o faturamento médio anual de R$ 3,3 milhões.

5. Home Angels

Referência no mercado em cuidado de idosos, tem unidades que prestam serviço de excelência em assistência física e emocional por meio de um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias. O investimento inicial para inaugurar uma unidade é a partir de R$ 45 mil, no modelo Light, e R$ 89 mil no modelo Premium, com o faturamento médio mensal de R$ 80 mil e R$ 130 mil, respectivamente.

6. OdontoCompany

A maior rede de clínicas odontológicas do mundo, com mais de 2 mil unidades comercializadas em todos os estados brasileiros, e que está há mais de 30 anos no mercado. Reconhecida pelo pioneirismo em implantar técnicas de ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia, a marca tem investimento inicial a partir de R$150 mil para cidades de 30 a 80 mil habitantes e a previsão de faturamento médio mensal é de R$100 mil. Já no modelo para cidades com mais de 150 mil habitantes, é necessário um capital mínimo de R$300 mil e o faturamento médio mensal previsto é em torno de R$190 mil reais.

7. Pello Menos

Especializada em depilação a cera e laser e pioneira no método indolor e sem hora marcada, possui três planos de assinatura: VIP Silver, VIP Gold e o Clube Laser, que oferece aos assinantes a escolha do serviço e unidade que será realizado. Para quem deseja adquirir uma unidade da franquia, o investimento inicial é de R$ 320 mil, incluindo taxa de franquia, estoque inicial, mobiliário e marketing inicial, e tem um faturamento médio mensal de R$ 80 mil.

8. Maislaser

A rede de depilação a laser e rejuvenescimento facial oferece procedimentos definidos por áreas P, M e G, cada uma com sua própria quantidade de sessões, que podem ser de curta, média ou longa duração, promovendo desta forma uma receita recorrente para o negócio. O investimento é de R$ 450 mil para cidades de até 100 mil habitantes e de R$ 530 mil para cidades maiores. A média de faturamento bruto mensal do franqueado é de R$ 120 mil.

9. Emporium da Beleza

A rede de estética avançada e emagrecimento, oferece tratamentos facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, dentre outros. A variedade de procedimentos proporciona uma receita recorrente. Além disso, em geral, após finalizar um tratamento, o público da rede costuma investir em um novo procedimento. O investimento é entre R$ 205 mil e R$ 705 mil, dependendo do modelo escolhido. O faturamento bruto médio do franqueado fica entre R$ 70 mil a R$ 121 mil, dependendo do modelo escolhido e o investimento.

10. Além do Olhar

oferece serviços para micropigmentação, cílios, limpeza de pele, escovas, penteados, makeup, design de unhas, toxina botulínica, dentre outros. O investimento varia entre R$ 70 mil e R$ 242 mil. O faturamento bruto do franqueado pode variar de R$ 62 mil a R$ 138 mil, dependendo do modelo escolhido.

Educação

Entre os setores mais promissores para os investimentos de franqueados estão os serviços educacionais, categoria que tem apresentado novos modelos de instituições de ensino e metodologias disruptivas. Segundo a ABF, o segmento apresentou um crescimento de 2,4% no primeiro trimestre do ano e desempenho de 8% no período acumulado de 12 meses.

11. Park Education

Com o propósito de acompanhar as mudanças da sociedade e oferecer o que há de mais atual no segmento, a rede especializada em educação bilíngue investe em programas educacionais e oferece cursos que vão desde idiomas a negócios, como marketing, criatividade, empreendedorismo, tecnologia e soft skills. O investimento inicial para inaugurar uma unidade da rede é a partir de R$ 55 mil, no modelo Light; e R$ 80 mil na modalidade Premium, com o faturamento médio mensal de R$ 15 mil e R$ 21 mil, respectivamente.

12. Luminova

A rede de escolas do grupo SEB- Sistema Educacional Brasileiro tem o objetivo de democratizar o acesso à educação de qualidade e promover o crescimento humano e ascensão social dos públicos das classes B e C. Com uma mensalidade low cost -de baixo custo, tem investimento inicial, sem considerar o imóvel, de R$ 1,1 milhão, sendo possível obter um faturamento médio anual de R$ 800 mil.

13. The Kids Club

rede inglesa que está no Brasil desde 1994 vem conquistando espaço entre as escolas de educação infantil e fundamental por oferecer uma metodologia de ensino eficaz, dentro do próprio espaço da escola, em formato curricular ou extra, ou como programa bilíngue. A rede é especializada no ensino de inglês para crianças a partir de 18 meses, oferecendo cursos para alunos até os 12 anos e também certificação internacional. O investimento inicial total na franquia é a partir de R$ 23 mil, e os franqueados podem operar com unidade física, ou em formato home-based, através das parcerias com escolas. O faturamento médio é de R$12.000 a R$25.000.

14. Academia do Rock

também contam com a renda recorrente, já que oferem aos alunos três planos diferentes: mensal, semestral e anual. A rede de escolas de música oferece cursos presenciais e onlines de instrumentos musicais como baixo, bateria, guitarra e violão e até de ukulele e canto e também auxilia no desenvolvimento de bandas. O investimento inicial em uma unidade da rede parte de R$ R$ 295.560,00 e o faturamento bruto fica entre R$ 73.500,00 e R$ 87.500,00 com margem de lucro entre 20% e 25%.

15. Instituto Ana Hickmann

A rede de escolas profissionalizantes que atua na área da beleza, oferecendo cursos de barbearia, fotografia, design de sobrancelhas, gestão de salão, manicure e pedicure, unhas decoradas, maquiagem, cabeleireiro, moda sustentável e embelezamento do olhar. Por serem cursos de curta, média e longa duração, o modelo de negócio promove uma receita recorrente o ano todo. O investimento é de R$ 280 mil e o faturamento médio bruto é de R$ 120 mil.

16. Maple Bear

também parte do Grupo SEB e presente em todos os estados brasileiros com mais de 170 escolas, a Maple Bear é uma excelente alternativa para quem quer ser dono de uma escola de educação regular, que inicia na Educação Infantil e pode avançar até o Ensino Médio, oferecendo aprendizado de alta qualidade. O investimento inicial é a partir de R$ 2 milhões, incluindo capital para instalação, taxa de franquia e capital de giro. A margem média de lucro mensal é de 20% e o prazo de retorno a partir de 36 meses.

17. Twice

da Rhyzos Educação, é uma rede de microfranquia de ensino bilíngue que, por meio de um sistema eficiente, oferece material didático completo, autoral e lúdico para as escolas que desejam ter uma educação bilíngue. O material foi criado para restabelecer a comunicação entre o inglês e o projeto pedagógico em português, além de ser totalmente alinhado à BNCC. O investimento inicial é de R$ 80 mil e o faturamento é de R$ 5 mil no primeiro ano e R$ 34 mil a partir do segundo ano.

Serviços e outros negócios

Faturando cerca de R$ 7 milhões no primeiro trimestre de 2022, segundo a ABF, o setor também está em crescimento e é uma excelente opção para quem busca empreender na área.

18. Prospecta Analytica

A franquia de solução de Big Data que fornece informações sobre as principais empresas, profissionais e lojistas nas áreas da saúde, agronegócio, construção civil e business no Brasil. Na plataforma digital é possível encontrar dados como fornecedores, endereços, serviços e atividades de cada setor. Os clientes acessam as informações a partir de uma assinatura mensal, a partir de R$ 250 reais. O investimento inicial para franqueados é a partir de R$ 50 mil e o faturamento médio mensal varia entre R$ 35 mil e R$ 42 mil.

19. CredFácil

A franquia atua no ramo de serviços financeiros desde 2004 e pretende fechar este ano com faturamento de R$ 200 milhões e mil lojas abertas por todo o Brasil. O investimento inicial é a partir de R$ 17.880,00 incluso a taxa de franquia, na modalidade Home Based. O prazo de retorno é de seis meses com faturamento médio mensal de R$ 80 mil.

20. CotaFácil

maior rede de franquias de consórcio e seguros do Brasil, está no mercado desde 2015 para atender as necessidades e o bolso de pessoas que têm o desejo de se tornarem donos do seu próprio negócio. Com investimento inicial a partir de R$ 13.997,00 no modelo Home Based, o futuro franqueado tem prazo de retorno de seis a 12 meses e faturamento médio mensal de R$ 80 mil a R$ 200 mil.

