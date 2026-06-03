Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

A desintoxicação promocional: O segredo de US$ 1,5 bi por trás da virada da Victoria’s Secret

Sob o comando da CEO Hillary Super, a gigante de lingerie abandona o marketing puramente performático e a dependência de descontos agressivos

Victoria's Secret: desfile voltou ao centro da estratégia. (Divulgação)

Victoria's Secret: desfile voltou ao centro da estratégia. (Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de junho de 2026 às 10h52.

O mercado global de varejo de moda testemunha uma das reviravoltas corporativas mais impressionantes do ano.

A Victoria’s Secret, que desde o seu spin-off da L Brands em 2021 operava em queda livre — vendo suas ações despencarem de US$ 57 para a casa dos US$ 20 —, silenciou Wall Street ao divulgar os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026.

A companhia reportou um lucro por ação (EPS) de US$ 0,60, praticamente o dobro do teto projetado pelos analistas de mercado. As vendas líquidas avançaram 15%, atingindo US$ 1,56 bilhão, forçando a empresa a elevar sua projeção de receita anual em US$ 120 milhões.

A reação do mercado financeiro foi imediata e agressiva: as ações da varejista dispararam, estabelecendo um recorde histórico de US$ 80 por papel.

O motor por trás dessa transformação tem nome: Hillary Super, ex-CEO da Anthropologie e da Savage X Fenty (grife de lingerie da cantora Rihanna). Ao assumir a liderança de uma marca sitiada por crises reputacionais — que iam desde ligações históricas com Jeffrey Epstein a conselhos administrativos em pé de guerra —, Super identificou que o principal problema da Victoria's Secret não era o seu produto, mas o medo de sua própria identidade.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

O fim do 'woke washing' performático

Em meados dos anos 2000, a Victoria's Secret ditava o padrão global de sensualidade por meio de desfiles anuais assistidos por milhões de pessoas, protagonizados por modelos magras e aladas — as famosas Angels. Com a ascensão da Geração Millennial e o fortalecimento do movimento de body neutrality (aceitação do corpo), a marca tentou se reinventar às pressas.

A estratégia anterior, contudo, falhou. A criação de conselhos de embaixadoras e influenciadoras para debater o empoderamento feminino foi recebida pelo mercado e pelos consumidores como "woke washing" — uma lavagem de imagem politicamente correta, considerada forçada e puramente performática. O resultado foi o pior dos dois mundos: a marca perdeu sua base histórica de clientes e não conseguiu gerar desejo na Geração Z.

"Essa reação humana natural é querer ficar longe da controvérsia", explicou Hillary Super em entrevista à Fortune. Sob sua gestão, o medo deu lugar à autenticidade. A solução não foi retroceder a padrões estéticos excludentes, mas abraçar o glamour, o espetáculo e a sensualidade sem a vergonha corporal (body shaming).

O ponto de virada visual ocorreu no desfile de moda da marca no final do ano passado. O evento foi aberto pela supermodelo Jasmine Tookes exibindo uma gravidez de nove meses sob asas douradas, dividindo a passarela com veteranas como Adriana Lima e novos ícones da Geração Z, como a estrela do basquete americano (WNBA) Angel Reese. A mensagem ao mercado foi clara: as asas icônicas continuam lá, mas o mundo mudou.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Ele virou o 'rei do bolão' com uma lotérica de Fortaleza que já criou 100 milionários

Ingresse compra plataforma para reduzir filas em shows e mira R$ 4,5 bi em vendas

Aos 15 anos, eles criaram negócio de jardinagem com cortador emprestado e hoje faturam US$ 560 mil

Empresa de US$ 1 tri reteve 25% dos ativos e usou 'estratégia do silêncio' para vencer a crise

Mais na Exame

Tecnologia

Meta amplia agente de IA no WhatsApp, inclui Instagram e prepara cobrança para PMEs

Esporte

Ferrari renova contrato de Leclerc e encerra rumores sobre futuro do piloto

Mundo

Drones ucranianos atingem instalações na Rússia às vésperas de evento de Putin

Pop

Tom Holland revela o conselho de Zendaya que mudou o novo 'Homem-Aranha'