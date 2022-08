Esta franquia quer popularizar técnica de esmaltação russa no Brasil

A Bela Russa, primeira rede de franquias especializada no método de esmaltação russo, quer terminar o ano com 10 franquias.

A marca foi criada por Carla Jasmini após uma consultoria da RNSA School, instituição de ensino especializada no método russo de cuidado com as unhas, fundada em 2020 pela cazaquistanesa Olga Radionova e o brasileiro Cassio Pantoja.

Diante do sucesso da operação em Goiás, a Bela Russa passou a fazer parte do Grupo RNSA com o objetivo de expandir o modelo de negócios por meio do modelo de franquias.

Como foi criada

Fundada em 2021, a Bela Russa nasceu por iniciativa de Carla Jasmini, que se formou em Economia e estava em busca de um negócio para investir na área da beleza.

Durante suas pesquisas, Carla conheceu a RNSA School, instituição de ensino especializada no método russo de cuidado com as unhas, fundada em 2020.

Carla viu a oportunidade de deixar o hábito de roer as unhas e de levar a experiência do método russo original a outras brasileiras.

A inauguração bem-sucedida do estúdio chamou a atenção do Grupo RNSA, que adicionou a Bela Russa ao seu porrifólio de marcas e se tornou franqueadora dos estúdios russos de cuidados com as unhas.

O Grupo RNSA nasceu depois que a cazaquistanesa Olga Radionova e o brasileiro Cassio Pantoja se casaram e vieram morar juntos no Brasil. Aqui, Olga não encontrava nenhuma manicure com a técnica com a qual estava habituada em seu país natal.

Atualmente, a rede tem 5 franquias, entre abertas e contratadas, todas localizadas no Centro-Oeste do Brasil.

De acordo com Julio Andrade, gerente de marketing da Bela Russa, atualmente, a rede tem três franquias em operação.

“Nossas unidades estão localizadas em Goiás e Brasília. Em breve, teremos mais duas operações nesses mesmos estados da região Centro-Oeste e até o final do ano queremos somar mais 5 franquias à nossa rede. Estamos trabalhando para concretizar a entrada da marca na capital paulista em breve”, detalha o executivo.

O diferencial da Bela Russa

A marca se destaca por trabalhar com o método russo, que valoriza as unhas naturais para que elas cresçam fortes e saudáveis.

Outro diferencial é o uso de um avançado aparelho com fresas de alta precisão no lugar do alicate, o que propicia um procedimento indolor, sem cortes, livre de contaminações, sem tóxicos, absolutamente seguro e hipoalergênico.

O procedimento tem duração de duas horas e meia e custa em média R$ 260.

"O resultado estético é muito superior e a relação custo-benefício é realmente compensadora. Afinal, é possível permanecer com as unhas bem cuidadas por até 30 dias, graças à combinação de técnicas avançadas de microdermoabrasão com aparelho e a esmaltação de altíssima precisão”, diz Cassio Pantoja.

A franquia

Andrade explica que para abrir uma franquia Bela Russa é desejável que o interessado tenha afinidade com a área de beleza.

“Jovens empreendedoras costumam se interessar e gerir o negócio de maneira bem-sucedida”, destaca o executivo.

É recomendado que cada franquia tenha seis estações de atendimento, sete manicures, sendo uma folguista, e duas recepcionistas.

“Para que o cuidado com as unhas seja realizado exatamente como nos melhores estúdios da Rússia, homologamos fornecedores internacionais de insumos e equipamentos, garantindo assim o alto padrão de entrega”, afirma.

O investimento total em uma franquia da marca é estimado em R$ 422 mil, sendo R$ 35 mil de taxa de franquia e R$ 28 mil reservados ao capital de giro.

O faturamento médio mensal é de R$ 123 mil, com margem de lucro de 28% e retorno do investimento em até 18 meses.

Além de todo o suporte para abertura da unidade, inclusive com consultoria para busca do ponto ideal, a franqueadora oferece projeto arquitetônico exclusivo, ferramentas de gestão, que incluem:

Sistema online de agendamento e controle de comissões

Suporte da RNSA Hunter, que faz todo o processo de recrutamento e seleção das manicures

Programa completo de capacitação desenvolvido pela RNSA School, que visa capacitar as manicures

