Exact Sales compra Magic Write, startup que faz sites, blogs e anúncios com inteligência artificial

Com a relevância crescente da inteligência artificial nos negócios de comunicação, a empresa de tecnologia Exact Sales, aberta em 2015 para automação do pré-vendas, anuncia a aquisição da startup Magic Write, um negócio criado no ano passado justamente com este fim.

A transação está avaliada neste momento em 6 milhões de reais. A quantia pode aumentar de acordo com o cumprimento de metas de expansão da Magic Write nos próximos anos.

Fundada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, a Magic Write tem como sócios André Marchioro, Marcos do Canto e Thiago Zanivan. Eles continuarão à frente das operações.

Em menos de 12 meses, a startup criou uma tecnologia capaz de produzir sites, blogs, anúncios e interações nas redes sociais com pouca ou nenhuma interação humana — os robôs dão conta de tudo.

É um assunto em alta mundo afora. Vide o buzz gerado em 23 de janeiro com o investimento de 10 bilhões de dólares da Microsoft na Open.Ai, companhia do Vale do Silício dona de tecnologia de inteligência artificial para uma porção de funções, entre elas, a melhoria de buscadores online — um terreno hoje dominado pelo Google.

Entre os 150 clientes da Magic estão agências de publicidade, lojas virtuais, freelancers e startups com times enxutos de marketing e vendas. A automação, aí, serve para o negócio ganhar escala apesar dos poucos braços.

Por que a Exact Sales comprou a startup

Aberta em 2015, em Florianópolis, a Exact Sales cresceu com um propósito semelhante. Os sócios Felipe Roman e Théo Orosco, ambos com experiência em vendas, buscavam na tecnologia um jeito de evitar reuniões improdutivas com gente pouco ou nada disposta a fazer negócio — o chamado lead fraco, no jargão do pessoal de vendas.

Surgia, então, o software Exact Spotter, uma ferramenta capaz de estimar, a partir de dados inseridos pelos times de vendas, a chance de um negócio dar certo e as melhores decisões a serem tomadas para aumentar a chance de fisgar o cliente.

De lá para cá, a Exact Sales conquistou grandes clientes, em particular em indústrias, desenvolvedoras de tecnologia e em serviços especializados. Na lista estão:

Globo

Bosch

Totvs

Unimed.

Em 2019, após um aporte séria A da Astella de 15 milhões de reais, os sócios da Exact Sales compraram a Resultys, startup goiana desenvolvedora de um tecnologia para rastrear banco de dados públicos e extrair, dali, insights úteis para os negócios.

Os planos da Exact Sales

A compra da Resultys fez a Exact Sales triplicar de tamanho desde então.

“A partir das vendas do cliente, nós somos capazes de entender o perfil dessas vendas, buscar perfis similares nesses bancos de dados públicos e já injetar automaticamente para o cliente fazer prospecção”, diz Orosco. “Foi um golaço”.

A compra da Magic Write dobra amplia a aposta no uso de tecnologia para um marketing com mais resultados entre os clientes da Exact Sales.

"Da base da Exact, 60% dos clientes não trabalham com geração de conteúdo", diz Orosco.

A movimentação cria uma estrutura nova dentro da Exact Sales, que passa a se posicionar como uma holding com Orosco na liderança.

O Exact Spotter, principal ferramenta da empresa, ganhou o status de uma marca e também um CEO. O outro negócio será o da Magic. No futuro, a ideia é fazer mais aquisições para ampliar a estrutura da holding.

Em 2022, a Exact Sales faturou 28 milhões de reais. A expectativa dos sócios é de dobrar o número em 2023.

