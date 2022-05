Ex-banqueiro fica bilionário com boom do transporte marítimo

Por Ben Stupples, da Bloomberg

Gianluigi Aponte deixou um emprego em finanças para se dedicar ao transporte marítimo. Décadas depois, ele tem uma das maiores fortunas do mundo.

Embora a pandemia de covid-19 tenha prejudicado as vendas e interrompido temporariamente as operações de cruzeiros de seu MSC Group, a empresa agiu rapidamente para forjar as maiores linhas de contêineres do mundo, à medida que as taxas de frete oceânico subiram para níveis recordes.

Ao longo do caminho, o patrimônio líquido de Aponte mais que dobrou para US$ 19 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index, tornando-o a 77ª pessoa mais rica do mundo.

“Eles foram incrivelmente rápidos” na expansão, disse Felix Mathes, analista de transporte de carga em Londres da empresa de pesquisa VesselsValue. “A MSC estava muito confiante no que estava fazendo.” Um representante da MSC com sede em Genebra não respondeu a um pedido de comentário.

A MSC adquiriu mais de 150 navios desde o início de 2021, de acordo com a VesselsValue, elevando o tamanho de sua frota total para cerca de 700. Enquanto isso, o valor de alguns de seus navios Panamax mais antigos — assim chamados porque estão entre os maiores navios de carga que podem transitar pelo Canal do Panamá — subiu quase 400% em valor.

Esse salto ajudou a alimentar uma onda de negócios. Em abril, a MSC comprou o negócio africano de transporte e logística da Bollore por € 5,7 bilhões (US$ 6 bilhões) após adquirir uma participação na operadora de balsas italiana Moby em março.

Em janeiro, a MSC associou-se à principal companhia aérea da Alemanha, a Deutsche Lufthansa, em oferta de compra da ITA, sucessora da Alitalia, um símbolo do glamour italiano que custou bilhões de euros ao governo em socorro.

Embora a família Aponte esteja envolvida no transporte marítimo há mais de três séculos, Gianluigi Aponte, de 81 anos, adquiriu seu primeiro navio em 1970, depois de deixar um emprego de banco. Desde então, a empresa de capital fechado se expandiu para terminais portuários, com o filho de Gianluigi, Diego, atuando como presidente do grupo e sua filha Alexa como diretora financeira.

Como Aponte, outros bilionários da logística procuraram capitalizar as crescentes taxas de frete pós-pandemia.

Klaus-Michael Kuehne, o industrial alemão por trás da Kuehne + Nagel International, uma das maiores transportadoras de carga da Europa, dobrou sua participação no mês passado na Deutsche Lufthansa.

Em dezembro, a família por trás do gigante AP Moller-Maersk concordou em comprar a fabricante de testes de covid-19 e empresa de diagnósticos Unilabs.

