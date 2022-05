Lista de atletas mais bem pagos do mundo tem Messi, Neymar e CR7; confira

A revista Forbes divulgou nesta quinta-feira, 12, a lista anual dos atletas mais bem pagos do mundo. De acordo com os número dos últimos 12 meses, Lionel Messi assume o primeiro lugar do ranking, enquanto Cristiano Ronaldo ocupa a terceira posição. Único brasileiro na lista, Neymar é o quarto.

Esta é a quinta vez que Messi e Cristiano Ronaldo ultrapassam a barreira dos US$ 100 milhões em ganhos anuais.

Quanto ganha Lionel Messi

O argentino líder do ranking chega a uma receita de US$ 130 milhões (R$ 667,86 milhões), somando os valores do seu salário no Paris Saint-Germain e também o que recebe fora de campo, como patrocínios de marcas que inclui Adidas, Budweiser e Pepsico. Apesar disso, segundo a revista o salário de Messi caiu cerca de US$ 22 milhões (R$ 113,02 milhões) em relação ao seu último ano com o Barcelona, mas houve um grande aumento nos patrocínios em compensação.

Quanto ganha Lebron James

Segundo no ranking, Lebron James é o único atleta fora do futebol que está entre os quatro mais bem pagos do mundo. No último ano a receita do jogador foi de US$ 121,2 milhões. A fortuna de um dos maiores jogadores da NBA no último ano foi composta por US$ 41,2 milhões de salários e US$ 80 milhões de publicidade e negócios. O jogador de Basquete fechou patrocínio com a Cryto.com em janeiro, investiu em na empresa de dinástica Tonal e na startup de tecnologia esportiva StatusPRO. Além disso, ele estreou o filme “Space Jam: Um Novo Legado” no último ano.

Quanto ganha Cristiano Ronaldo

O astro português ganhou US$ 115 milhões no último ano e ficou em terceiro no ranking. Cristiano, que voltou para a Premier League nesta temporada, recebeu US$ 60 milhões em salário e outros US$ 55 milhões em patrocínio e publicidade. O jogador tem 690 milhões de seguidores juntando suas contas do Instagram, Facebook e Twitter e é patrocinado pela Nike, Herbalife e Clear. O português também é investidor dos restaurantes Tatel.

Quanto ganha Neymar

O grande nome do Brasil no futebol mundial, Neymar recebeu US$ 95 milhões em 2022. Foram US$ 70 milhões em salário e US$ 25 milhões fora dos campos. Com uma temporada abaixo das anteriores, com eliminação da Liga dos Campeões e Copa da França, o brasileiro deve focar na Copa do Mundo no Catar para fechar o ano de forma positiva. No último ano, Neymar foi tema de uma série documental da Netflix, “Neymar – O Caos Perfeito” e segue com seus patrocínios valiosos com Puma e Red Bull. O jogador se aventurou no mercado de NFT e gastou mais de US$ 1 milhão em dois NFTs Bored Ape Yacht Club.

Lista completa dos atletas mais bem pagos

Segundo dados da Forbes, os 10 atletas mais bem pagos do mundo faturaram juntos um total de US$ 992 milhões, cerca de mais de R$ 5 bilhões em conversão direta, uma queda de 6% em relação a 2021. A redução é explicada aos US$ 180 milhões (R$ 924,73 milhões) de McGregor no ano passado, depois que ele embolsou cerca de US$ 150 milhões (R$ 770,61 milhões) com a venda de sua marca de uísque irlandesa, Proper No. O total é o terceiro maior de todos os tempos, atrás apenas de 2011 com US$ 1,05 bilhão e 2018 com US$ 1,06 bilhão.

Para elaborar a lista, a revista considerou os prêmios em dinheiro, salários e bônus entre 1º de maio de 2021 a 1º de maio de 2022. A Forbes contabiliza a temporada inteira de salário.

1º Lionel Messi (PSG), 130 milhões de dólares

(PSG), 130 milhões de dólares 2º LeBron James (Lakers), 121,2 milhões de dólares (R$ 621 milhões)

3º Cristiano Ronaldo (Manchester United), 115 milhões de dólares (R$ 589 milhões)

(Manchester United), 115 milhões de dólares (R$ 589 milhões) 4º Neymar (PSG), 95 milhões de dólares (R$ 486 milhões)

(PSG), 95 milhões de dólares (R$ 486 milhões) 5º Stephen Curry (Golden State), 92.8 milhões de dólares (R$ 475 milhões)

6º Kevin Durant (Brooklyn Nets), 92.1 milhões de dólares (R$ 471 milhões)

7º Roger Federer, 90.7 milhões de dólares (R$ 464,72 milhões)

8º Canelo Alvarez (Boxe), 90 milhões de dólares (R$ 461 milhões)

(Boxe), 90 milhões de dólares (R$ 461 milhões) 9º Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers), 83.9 milhões de dólares (R$ 425 milhões)

(Tampa Bay Buccaneers), 83.9 milhões de dólares (R$ 425 milhões) 10º Giannis Antetokounmpo (NBA), 80.9 milhões de dólares (R$ 409 milhões)

Com informações da Agência o Globo.

LEIA TAMBÉM: