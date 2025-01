Efeito DeepSeek: esses bilionários perderam quase US$ 90 bilhões com queda das ações da Nvidia

A Nvidia enfrentou, nesta segunda-feira, 27, a maior perda de valor de mercado da história em um único dia. A companhia viu seu valor cair mais de US$ 465 bilhões, impactada pelo sucesso do modelo de inteligência artificial R1, da chinesa DeepSeek, que desafiou as gigantes norte-americanas ao apresentar uma tecnologia avançada com custos muito mais baixos.

Como resultado, bilionários ligados a empresas de tecnologia perderam quase US$ 90 bilhões em um único dia.

Entre os mais afetados está Jensen Huang, CEO da Nvidia, cuja fortuna recuou US$ 19,8 bilhões em poucas horas. Huang caiu da 10ª para a 17ª posição na lista de bilionários da Forbes, ficando atrás de nomes como Armancio Ortega, da Zara, e Bill Gates, cofundador da Microsoft.

A Oracle, comandada por Larry Ellison, viu suas ações caírem 13%, reduzindo a fortuna de seu fundador em US$ 24,9 bilhões — a maior perda individual do dia. O movimento generalizado de realização de lucros afetou empresas como Tesla, Google e Broadcom, contribuindo para a queda de 3% no índice Nasdaq.

Por outro lado, algumas companhias se destacaram na contramão do mercado. A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, teve um aumento de 1% em suas ações, impulsionando a fortuna do executivo em mais de US$ 2 bilhões. Já a Apple registrou alta de 3%, aumentando o patrimônio de Tim Cook, CEO da empresa, e de Laurene Powell Jobs, viúva de Steve Jobs.

Quanto cada bilionário perdeu?

(CEO da Oracle) perdeu US$ 24,9 bilhões Jensen Huang (CEO da Nvidia) perdeu US$ 19,8 bilhões

(CEO da Dell) perdeu US$ 12,4 bilhões Elon Musk (CEO da Tesla) perdeu US$ 5,3 bilhões

(cofundador do Google) perdeu US$ 4,9 bilhões Sergey Brin (cofundador do Google) perdeu US$ 4,6 bilhões

(investidor inicial do Google) perdeu US$ 4,6 bilhões Thomas Peterffy (presidente da Interactive Brokers) perdeu US$ 3,8 bilhões

(ex-CEO da Microsoft) perdeu US$ 3,7 bilhões Henry Samueli (presidente da Broadcom) perdeu US$ 3,7 bilhões

A soma das perdas é de US$ 87,7 bilhões.

Por que isso aconteceu?

O modelo R1, da DeepSeek, treinado com apenas US$ 5,6 milhões em GPUs da Nvidia, desafia a lógica de altos investimentos necessários para o desenvolvimento de IA generativa. Analistas acreditam que a inovação chinesa pode redefinir o mercado global, atraindo grandes players para um reposicionamento estratégico.

Especialistas alertam que a recente “segunda-feira negra” pode indicar um redimensionamento no setor de IA, que vem inflando avaliações e expectativas de forma acelerada. Para a Nvidia, em particular, o futuro próximo exigirá um equilíbrio entre inovação e resiliência em um mercado cada vez mais competitivo.

A DeepSeek foi criada em 2023 e tem como acionista controlador Liang Wenfeng, cofundador do fundo de hedge High-Flyer. Em março de 2023, o fundo anunciou a criação de um grupo de pesquisa dedicado à inteligência geral artificial (AGI). A High-Flyer compartilha o mesmo endereço da startup e possui patentes relacionadas a clusters de chips utilizados em treinamentos de IA, segundo registros corporativos chineses.