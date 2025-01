App chinês DeepSeek sofre ataque hacker e suspende acesso à inteligência artificial

Usuários que tentaram se cadastrar no site da DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial (IA), enfrentaram dificuldades nesta segunda-feira, 27. Uma mensagem exibida na plataforma informava que o congestionamento no sistema era causado por "ataques maliciosos em grande escala".

A interrupção ocorre enquanto a popularidade da empresa cresce rapidamente, marcando a maior instabilidade do serviço em 90 dias. Segundo a agência Reuters, usuários já registrados continuam com acesso normal.

O cenário de instabilidade coincide com a crescente atenção ao DeepSeek no setor de tecnologia. A startup, que lançou seu assistente de IA em 10 de janeiro, tem atraído os holofotes por prometer resultados mais eficientes a custos menores. A empresa alegou que o treinamento do modelo DeepSeek-V3 utilizou poder de computação equivalente a menos de US$ 6 milhões, levantando debates sobre a sustentabilidade de investimentos em IA no Ocidente.

Reação de Wall Street

O impacto do DeepSeek também atingiu as bolsas de valores dos Estados Unidos nesta segunda-feira. O índice tecnológico Nasdaq operava em queda de 2,63% às 11h55 de Brasília, enquanto o S&P 500 recuava 1,59% e o Dow Jones, 0,27%. A maior queda foi registrada pela Nvidia, gigante dos microchips, que perdeu 13% de seu valor de mercado — o equivalente a US$ 400 bilhões (R$ 2,37 trilhões).

Grandes empresas de tecnologia também foram afetadas. A Microsoft registrou queda de 3,84%, enquanto Alphabet (Google) caiu 2,75%, Amazon recuou 2,34% e Meta (controladora do Facebook e Instagram) desvalorizou 2,03%.

Por que o DeepSeek preocupa?

A startup sediada em Hangzhou alegou que seus modelos de IA, incluindo o DeepSeek-R1, são até 50 vezes mais baratos que soluções da OpenAI, controladora do ChatGPT. Além disso, engenheiros do Vale do Silício teriam elogiado a eficiência da tecnologia, considerada comparável a modelos avançados como os da OpenAI e Meta.

Contudo, há ceticismo em relação aos números divulgados pela empresa. Analistas da Bernstein questionaram a alegação de que o treinamento do modelo DeepSeek-V3 custou US$ 5,58 milhões, sugerindo que os valores reais podem ser significativamente maiores.

A popularidade do DeepSeek também colocou em dúvida as restrições de exportação de chips avançados impostas pelos EUA à China desde 2021. Os modelos de IA dependem de grande poder computacional, e o governo Biden buscou limitar o acesso chinês a esses recursos. Ainda assim, a startup conseguiu avançar utilizando os chips Nvidia H800, acessíveis no mercado local.

Quem está por trás do DeepSeek

A DeepSeek foi criada em 2023 e tem como acionista controlador Liang Wenfeng, cofundador do fundo de hedge High-Flyer. Em março de 2023, o fundo anunciou a criação de um grupo de pesquisa dedicado à inteligência geral artificial (AGI). A High-Flyer compartilha o mesmo endereço da startup e possui patentes relacionadas a clusters de chips utilizados em treinamentos de IA, segundo registros corporativos chineses.