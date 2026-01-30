Cinco melhores tipos de negócios para começar em 2026, segundo investidores e financiadores

Em um cenário de incerteza econômica e aumento de demissões, o número de novos empreendedores não para de crescer. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram mais de 5 milhões de solicitações para abertura de empresas em 2024 — um salto de quase 50% desde 2019, segundo a U.S. Chamber of Commerce.

O movimento deve se intensificar em 2026, mas com um detalhe importante: nem toda ideia de negócio atrai investidores.

Se você está planejando empreender com foco em crescimento rápido ou mesmo em atrair capital de risco, é essencial entender onde estão as maiores oportunidades segundo especialistas do mercado financeiro. As informações foram retiradas de Inc.

1. Negócios com foco em Inteligência Artificial

O setor de IA segue em ritmo acelerado. Em 2025, 64% de todos os acordos de venture capital na América do Norte estiveram ligados a IA ou aprendizado de máquina.

Mas esse é um mercado exigente, que requer capital, regulação adequada e competências técnicas.

Investidores estão especialmente atentos a startups que desenvolvem:

Plataformas de automação para nichos específicos

Soluções de IA embarcada

Ferramentas de segurança para IA

Workflows inteligentes voltados para empresas

2. Cibersegurança (e proteção de dados)

Com o crescimento da IA, aumenta também o risco de ataques. A previsão é que o mercado global de cibersegurança ultrapasse os US$ 500 bilhões até 2030, de acordo com projeções de mercado da consultoria Spherical Insights.

Por isso, há um interesse crescente em soluções que:

Protejam dados sensíveis com tecnologias como autenticação forte e encriptação

Implementem segurança baseada em verificação contínua (arquitetura zero trust)

Foquem em governança e privacidade para modelos de IA

3. ‘Automalização’ de processos empresariais

Empresas estão buscando produtividade e eficiência. Startups que entregam soluções de automação em setores específicos (como RH, financeiro, atendimento) têm grande potencial.

4. Modelos de assinatura e economia recorrente

Mesmo fora do setor de tecnologia, modelos baseados em previsibilidade de receita seguem atraindo investimentos. Produtos, serviços e plataformas que resolvem dores reais com entregas mensais têm vantagem competitiva.

5. Tecnologia para sustentabilidade

Soluções que unem tecnologia e impacto ambiental seguem ganhando espaço. Startups focadas em eficiência energética, economia circular e rastreabilidade de cadeia produtiva estão no radar de grandes fundos.

