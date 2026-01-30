Cinco melhores tipos de negócios para começar em 2026, segundo investidores e financiadores

(alleachday/Getty Images)
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14h28.
Em um cenário de incerteza econômica e aumento de demissões, o número de novos empreendedores não para de crescer. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram mais de 5 milhões de solicitações para abertura de empresas em 2024 — um salto de quase 50% desde 2019, segundo a U.S. Chamber of Commerce.
O movimento deve se intensificar em 2026, mas com um detalhe importante: nem toda ideia de negócio atrai investidores.
Se você está planejando empreender com foco em crescimento rápido ou mesmo em atrair capital de risco, é essencial entender onde estão as maiores oportunidades segundo especialistas do mercado financeiro. As informações foram retiradas de Inc.
O setor de IA segue em ritmo acelerado. Em 2025, 64% de todos os acordos de venture capital na América do Norte estiveram ligados a IA ou aprendizado de máquina.
Mas esse é um mercado exigente, que requer capital, regulação adequada e competências técnicas.
Investidores estão especialmente atentos a startups que desenvolvem:
Com o crescimento da IA, aumenta também o risco de ataques. A previsão é que o mercado global de cibersegurança ultrapasse os US$ 500 bilhões até 2030, de acordo com projeções de mercado da consultoria Spherical Insights.
Por isso, há um interesse crescente em soluções que:
Empresas estão buscando produtividade e eficiência. Startups que entregam soluções de automação em setores específicos (como RH, financeiro, atendimento) têm grande potencial.
Mesmo fora do setor de tecnologia, modelos baseados em previsibilidade de receita seguem atraindo investimentos. Produtos, serviços e plataformas que resolvem dores reais com entregas mensais têm vantagem competitiva.
Soluções que unem tecnologia e impacto ambiental seguem ganhando espaço. Startups focadas em eficiência energética, economia circular e rastreabilidade de cadeia produtiva estão no radar de grandes fundos.
