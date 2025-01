Empresas de tecnologia perdem US$ 1 trilhão em valor de mercado com 'ameaça chinesa' na IA

As ações da empresa chegaram a recuar 17,8%, reduzindo em US$ 620 bilhões sua capitalização de mercado. Pode ser um novo recorde de perda para um único dia. O pior resultado da Nvidia foi em 3 setembro de 2024, quando caiu US$ 279 bilhões.

Outra gigante da tecnologia, a Oracle, chegou a despencar 15,96% nesta segunda-feira.

DeepSeek sofre ataque hacker e suspende acesso à inteligência artificial

Usuários que tentaram se cadastrar no site da DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial (IA), enfrentaram dificuldades nesta segunda-feira, 27. Uma mensagem exibida na plataforma informava que o congestionamento no sistema era causado por "ataques maliciosos em grande escala".

A interrupção ocorre enquanto a popularidade da empresa cresce rapidamente, marcando a maior instabilidade do serviço em 90 dias. Segundo a agência Reuters, usuários já registrados continuam com acesso normal.

A startup, que lançou seu assistente de IA em 10 de janeiro, tem atraído os holofotes por prometer resultados mais eficientes a custos menores. A empresa alegou que o treinamento do modelo DeepSeek-V3 utilizou poder de computação equivalente a menos de US$ 6 milhões, levantando debates sobre a sustentabilidade de investimentos em IA no Ocidente.

Por que o DeepSeek preocupa?

A startup sediada em Hangzhou alegou que seus modelos de IA, incluindo o DeepSeek-R1, são até 50 vezes mais baratos que soluções da OpenAI, controladora do ChatGPT. Além disso, engenheiros do Vale do Silício teriam elogiado a eficiência da tecnologia, considerada comparável a modelos avançados como os da OpenAI e Meta.

Contudo, há ceticismo em relação aos números divulgados pela empresa. Analistas da Bernstein questionaram a alegação de que o treinamento do modelo DeepSeek-V3 custou US$ 5,58 milhões, sugerindo que os valores reais podem ser significativamente maiores.