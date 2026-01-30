“Quem não souber vender vai trabalhar para quem sabe”, diz Tallis Gomes

* De Davos, na Suíça

A Brazil House, em Davos, reuniu Tallis Gomes, fundador do G4 Educação, e Joarez Piccini, diretor de Relações Institucionais da Randoncorp e presidente do Conselho do Banco Randon, para discutir o “Crescimento na era da IA: como empreendedores constroem eficiência em escala e vantagem estrutural”.

Com quase 19 mil colaboradores e atuação em mais de 130 países, a Randoncorp vive na prática o desafio de incorporar tecnologia em escala industrial. Para Joarez Piccini, o ponto de partida não é automatizar tudo, mas saber onde a IA realmente gera valor.

“Usamos IA bastante, mas não em tudo. Temos preocupações com informações sensíveis, confidencialidade, bancos. Usamos muito em algumas áreas, menos em outras.”

Segundo o executivo, o risco não está na tecnologia em si, mas em esquecer que empresas são feitas de pessoas — clientes e colaboradores. “Use toda a tecnologia possível, bots, automação — mas nunca complique a vida de alguém que, em algum momento, queira apertar um botão e falar com uma pessoa. Essa opção precisa existir. Caso contrário, você trata clientes como máquinas. Nós não somos máquinas.”

Crescer cinco vezes sem inflar a empresa

Ao lado dele, Tallis Gomes apresentou um caso que chama atenção mesmo em um ambiente saturado de discursos sobre IA. O G4 Educação saltou de US$ 20 milhões para US$ 100 milhões em faturamento em três anos, com praticamente o mesmo tamanho de equipe.

O segredo, segundo ele, foi tratar a IA como sistema nervoso do negócio, e não como acessório. Isso implicou redesenhar áreas inteiras — e não apenas processos. “Não redesenhamos processos; redesenhamos áreas. Passamos a questionar: precisamos dessa pessoa nessa função, fazendo isso?”

Na prática, a adoção de agentes de IA multiplicou a produtividade comercial, elevou taxas de conversão e permitiu escalar sem inflar custos fixos. “Antes da IA, um representante de vendas fazia cinco ou seis ligações por dia. Com IA, passou a fazer 14. Muito mais leads indo para a etapa de conversão.”

IA muda o trabalho — e força decisões morais

A discussão avançou para o impacto social da tecnologia. Para Tallis, o debate sobre substituição de empregos é inevitável, mas incompleto. “Não acredito que a IA vá substituir a maioria dos empregos, mas sim a forma como executamos o trabalho. O trabalho continua existindo, mas a execução muda. A produtividade aumenta.”

Ao mesmo tempo, ele foi direto ao afirmar que liderança segue sendo um atributo humano — e moral. “A IA vai alavancar minha capacidade de tomar decisões, mas ela não toma decisões por mim. No fim do dia, liderança é tomar decisões morais. A IA não faz isso.”

Piccini reforçou o ponto ao lembrar que resiliência e persistência seguem inegociáveis, mesmo em um ambiente hiperautomatizado. “Isso não mudou ao longo da história. É determinação, resiliência, persistência. O que mudou foi a velocidade. Tudo acontece muito mais rápido.”

Marca, distribuição — e vendas continuam mandando

Ao final do painel, a conclusão foi menos tecnológica e mais pragmática. Em um mundo em que criar produtos e softwares se torna cada vez mais fácil, a disputa real acontece em outros campos.

“Na era da IA, em que criar produtos será tão fácil quanto colocar comida no micro-ondas, quem vai vencer? Quem tiver a melhor marca e o maior canal de distribuição”, afirmou Gomes. E encerrou com um conselho: “Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que sabem vender e as que trabalham para quem sabe vender. Aprendam a vender.”