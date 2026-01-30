Conta de luz baratas: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para fevereiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro, o que significa que não haverá cobranças extras nas contas de luz dos consumidores.

A decisão foi divulgada nesta sexta-feira, 30, e reflete a melhora nas condições hidrológicas em grande parte do país. Nos últimos 15 dias de janeiro, houve aumento no volume de chuvas em relação à primeira quinzena do mês, resultando na recuperação dos níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Com a melhora no armazenamento hídrico, o sistema elétrico nacional não precisará acionar usinas termelétricas com maior custo operacional. A decisão contribui para evitar o repasse de custos adicionais ao consumidor final.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias é um mecanismo de sinalização que indica, mês a mês, o custo variável da geração de energia elétrica. O modelo considera fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, a necessidade de uso de fontes térmicas e o desempenho das fontes renováveis, como solar e eólica.

A Aneel reforçou a orientação para que os consumidores mantenham o uso consciente da energia elétrica, prática que contribui para a sustentabilidade do setor e a redução de desperdícios.

Mecanismo das bandeiras tarifárias reflete custo real da energia

As bandeiras são classificadas em três cores — verde, amarela e vermelha — e variam de acordo com o cenário de geração elétrica. Em momentos de escassez hídrica, por exemplo, o custo da energia sobe devido à maior dependência de usinas termelétricas, o que acarreta em bandeiras vermelha ou amarela, com custos adicionais embutidos na fatura.

Já nos períodos em que os reservatórios das hidrelétricas estão em níveis satisfatórios, como no atual, aplica-se a bandeira verde, sem cobrança extra.