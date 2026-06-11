Como o Bar Brahma quer faturar 40% a mais na Copa do Mundo

Às vésperas da Copa do Mundo, bares e restaurantes já se preparam para receber os torcedores. Além de telão, as apostas estão em parcerias e cardápios temáticos. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os bares e restaurantes projetam crescimento de até 20% durante o período da competição.

Fábrica de Bares, grupo responsável por casas como Bar Léo, Jacaré Grill e Orfeu, preparou uma operação para o evento. Em algumas unidades, a expectativa é de crescimento de até 40% no faturamento em comparação com a Copa do Mundo de 2022. , grupo responsável por casas como Bar Brahma , preparou uma operação para o evento. Em algumas unidades, a expectativa é de crescimento de até 40% no faturamento em comparação com a Copa do Mundo de 2022.

O grupo também tenta ampliar o tíquete médio dos clientes com pacotes fechados de bebida e alimentação, além de parcerias com marcas como Smirnoff e Casa do Porco.

“A Copa do Mundo costuma ser um dos períodos mais relevantes para o setor de bares e entretenimento”, afirma Caire Aoas, CEO da Fábrica de Bares. “Para esta edição, investimos em programação artística, ativações de marcas parceiras, experiências gastronômicas e estruturas especiais de transmissão.”

Bar Brahma aposta em música, open bar e parcerias

No Bar Brahma, no Centro de São Paulo, a expectativa é de crescimento de 40% no faturamento em relação à última Copa do Mundo. A casa terá programação musical durante todos os jogos do Brasil, com todos os palcos em funcionamento.

Antes das partidas, a casa organiza shows de artistas brasileiros para o público entrar em clima de comemoração. “Sabemos o quanto a Copa do Mundo mobiliza os brasileiros. No fim, também somos torcedores e entendemos o desejo do público de viver essa emoção coletivamente e se conectar com o orgulho de ser brasileiro”, diz o CEO.

O bar firmou parceria com a Casa do Porco, restaurante do chef Jefferson Rueda, para reforçar o cardápio durante o torneio. Entre os itens oferecidos estarão Porcopoca, Torresminho com Goiaba e Sanduíche de Milanesa.

Outra aposta será a parceria com a Smirnoff, marca de vodca da Diageo. O espaço terá uma “Embaixada Smirnoff”, serviço itinerante de caipiroff e jarras de 1 litro com seis sabores inspirados em países participantes da competição.

“Essas parcerias são fundamentais para criarmos uma atmosfera diferente da que estamos acostumados a operar no dia a dia”, diz Aoas.

“Quando criamos novas experiências em parceria com marcas, fortalecemos a percepção do público e geramos conexões positivas que trazem resultados não só durante o evento, mas ao longo de todo o ano.”

Para os jogos do Brasil, o Bar Brahma venderá um pacote open bar e open food por R$ 290. “Nossa expectativa é ampliar o fluxo de clientes e registrar crescimento significativo em comparação com a última edição do torneio”, afirma Aoas.

Outras casas apostam em ativações e transmissão

Outras marcas do grupo também têm apostado na Copa do Mundo.

No Jacaré Grill, a expectativa é de crescimento de 20% no faturamento em relação à Copa de 2022. A estratégia será concentrada em pacotes fechados, como open chope com petiscos por R$ 150, além de opções apenas com bebidas alcoólicas ou não alcoólicas.

Já o Bar Léo projeta crescimento de 40% no faturamento durante o torneio. A casa ampliará o horário de funcionamento e fará um evento especial na rua em 19 de junho, com painel de LED, banda de chorinho e expectativa de receber cerca de 200 pessoas.

O Orfeu também espera crescimento de 40% durante a competição. A programação inclui rodas de samba, painéis de LED, parceria com a Smirnoff e carrinho de batidinhas.

Retenção pós-Copa

A Copa do Mundo deve ir além do aumento momentâneo no movimento dos bares e restaurantes. Para o Bar Brahma, o torneio também representa uma oportunidade estratégica de atrair novos públicos e fortalecer o relacionamento com clientes que podem voltar a frequentar a casa depois do evento. A aposta está na experiência oferecida durante os jogos, combinando entretenimento, atmosfera coletiva e atendimento.

Segundo a empresa, a ideia é transformar cada visita em uma memória afetiva. “Trabalhamos no Bar Brahma com o lema de ‘hospitalidade máxima’, buscando encantar o cliente em todos os pontos de contato. Quando conseguimos gerar conexão emocional e criar memórias duradouras, sabemos que esse público vai comentar com amigos e, de alguma forma, retornar ao nosso bar”, afirma.

O momento também acompanha um plano mais amplo de expansão da Fábrica de Bares, com novas unidades planejadas para abrir ao longo do ano. A projeção geral do grupo para 2026 é de alta de 15%.