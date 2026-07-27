Onde faltam médicos, o AmorSaúde vê espaço para crescer

A distância até uma clínica e a dificuldade para conseguir consultas e exames continuam sendo obstáculos para milhões de brasileiros. O problema é especialmente visível fora dos grandes centros urbanos, onde muitas pessoas ainda precisam viajar para cidades vizinhas em busca de atendimento médico.

Os números ajudam a explicar esse cenário. De acordo com a Demografia Médica no Brasil 2025, quase seis em cada dez médicos do país atuam em apenas 48 municípios com mais de 500 mil habitantes. Já as cidades com menos de 50 mil moradores, que concentram quase um terço da população brasileira, reúnem menos de 10% desses profissionais.

É justamente nesse desequilíbrio que o AmorSaúde vê espaço para crescer. A rede, que reúne 529 clínicas e realiza cerca de 61 mil atendimentos por dia, inaugurou só este ano 20 unidades. Para avançar principalmente em municípios com menor oferta de serviços de saúde, sem deixar de reforçar sua presença nos grandes centros, outras 42 clínicas estão em fase de abertura.

“Acreditamos que acesso à saúde não é apenas uma questão de preço. É também uma questão de proximidade. Quanto mais perto estamos das pessoas, maiores são as oportunidades de prevenção, acompanhamento e cuidado contínuo”, afirma Beatriz Brisotti, CEO do AmorSaúde.

Crescimento puxado pelo interior

Ao contrário de um plano de saúde, o AmorSaúde funciona por meio do pagamento dos serviços utilizados, sem cobrança de mensalidade. O modelo concentra consultas médicas e odontológicas, exames, procedimentos e telemedicina em uma mesma estrutura, reduzindo deslocamentos e facilitando o acesso dos pacientes.

As unidades oferecem atendimento presencial e remoto, além de exames laboratoriais e de imagem e encaminhamento para cirurgias eletivas, com uma oferta que varia conforme a estrutura de cada clínica.

É justamente essa combinação de proximidade e variedade de serviços que está no centro da estratégia de expansão da rede. Em cidades menores, a chegada de uma unidade pode ampliar a oferta local de atendimento, reduzir a necessidade de viagens para municípios vizinhos e gerar empregos.

Já nas capitais e regiões metropolitanas, o objetivo é aumentar a capilaridade da operação e aproximar os serviços dos locais onde as pessoas vivem, trabalham e estudam.

Nos últimos anos, a rede realizou 117,5 milhões de atendimentos médicos e odontológicos, além de 199 milhões de exames e procedimentos. Também foram contabilizados 10,6 milhões de tratamentos odontológicos.

Sustentar esse crescimento exige investimentos em tecnologia, inteligência operacional, treinamento de equipes e padronização de processos. Segundo a companhia, a estratégia inclui ainda melhorias na experiência do paciente e maior integração entre os diferentes serviços oferecidos.

“Queremos construir uma rede cada vez mais próxima das pessoas, oferecendo um atendimento resolutivo, acolhedor e de qualidade, independentemente da cidade onde elas vivem”, diz Brisotti.

A telemedicina é outro pilar da expansão. A ferramenta permite ampliar o alcance da rede e facilitar o acesso ao cuidado com a saúde em regiões onde a oferta de profissionais é mais limitada.

"Queremos construir uma rede cada vez mais próxima das pessoas, oferecendo um atendimento resolutivo, acolhedor e de qualidade"Beatriz Brisotti, CEO do AmorSaúde

Saúde além das clínicas



A atuação da empresa também inclui iniciativas desenvolvidas em parceria com organizações sociais e gestores públicos.

Em maio, o AmorSaúde participou de uma ação voltada à saúde da mulher e ao planejamento familiar na Ilha de Marajó, no Pará, em parceria com a Associação Mara Vilar, o Instituto Mondó e a Secretaria Municipal de Saúde de Breves. A iniciativa beneficiou 100 mulheres em situação de vulnerabilidade social com exames laboratoriais e implantação do contraceptivo Implanon.

A partir das demandas identificadas durante a ação, a rede começou a estruturar um projeto-piloto de telemedicina para oferecer acompanhamento psicológico a estudantes da rede pública.

Na Paraíba, a unidade de Patos, em parceria com o Renato Ambrosio, apresentador do programa Sabadão de TODOS, disponibilizou 400 consultas médicas gratuitas como parte das comemorações pelos dez anos da marca e dos cinco anos de atuação da clínica no município.

“Nosso compromisso vai além da operação das clínicas. Queremos gerar impacto positivo e contribuir para que cada vez mais brasileiros tenham acesso à prevenção, ao cuidado e à orientação em saúde”, diz Beatriz Brisotti, CEO do AmorSaúde.