Zoho Workplace desafia Google e Microsoft sem obrigar empresas a escolher um lado

Quando uma empresa precisa escolher plataformas de e-mail, reuniões, edição de documentos e armazenamento, Google e Microsoft costumam aparecer entre as primeiras opções. A indiana Zoho, porém, quer abrir uma terceira frente nessa disputa.

Com o Zoho Workplace, seu ecossistema de produtividade e colaboração, a companhia oferece essas ferramentas em uma única plataforma, mas sem exigir que a empresa leve o pacote inteiro. É possível contratar apenas o e-mail, adotar um conjunto mais amplo de aplicações ou combinar o Workplace com soluções que já fazem parte da operação, como Google Workspace e Microsoft 365.

“Existe um cenário de hibridismo em que a empresa pode escolher quais aplicativos e softwares fazem mais sentido para a necessidade daquele momento”, explica Fernanda Bordini, head da unidade de negócio de Colaboração da Zoho Brasil. “Dessa forma, conseguimos nos adaptar a empresa e não o contrário. Só esse ajuste gera economia que chega até 60% do valor que a empresa paga em colaboração.”

A estratégia, portanto, não exige que o cliente abandone as plataformas que já utiliza, mas permite incorporar o Zoho Workplace onde houver uma necessidade específica. “Não faz sentido comprar um produto com recursos que você não vai usar, se pode contratar apenas aquilo de que precisa.”

Pressão para cortar custos

A proposta é especialmente ambiciosa no momento atual do mercado de tecnologia, marcado por restrições crescentes de orçamento que já afetam as decisões operacionais. Uma pesquisa realizada pelo Zoho Workplace com líderes de TI de grandes empresas no Brasil mostra que oito em cada dez adiaram projetos estratégicos por restrições financeiras. Para profissionais responsáveis por licenças e contratos, isso significa olhar com mais rigor para despesas que antes poderiam passar despercebidas.

Preço e flexibilidade entram justamente nessa conta. A Zoho oferece planos que variam conforme o perfil de uso e trabalha com preços competitivos e previsíveis, sem reajustes anuais. Em vez de vincular determinadas ferramentas à contratação de um pacote inteiro, a proposta permite que cada cliente defina quais recursos fazem sentido para sua operação.

Zoho Calendar permite compartilhar agendas e encontrar horários para reuniões da equipe (Zoho/Divulgação)

Essa flexibilidade ajuda a explicar o avanço da plataforma no país. O Zoho Workplace tem mais de 550 mil clientes no mundo e cresceu cerca de 40% no Brasil nos primeiros oito meses de 2026,em comparação com todo o ano de 2025.

O país é hoje o terceiro maior mercado global da plataforma, o que demonstra o potencial nacional nas operações de uma empresa inserida em um segmento ocupado por alguns dos maiores nomes da tecnologia.

A empresa por trás da plataforma

Algumas características da Zoho ajudam a explicar o modelo flexível por trás da plataforma. Fundada há 30 anos, a Zoho Corporation tem 19 mil funcionários e mais de 150 milhões de usuários globalmente. A companhia permanece privada e não recebe investimentos externos.

Além disso, sua tecnologia é desenvolvida internamente com infraestrutura própria, que dá à companhia autonomia para definir seus investimentos e o desenvolvimento de produtos. Essa estrutura também se estende à política de privacidade: a empresa não vende dados de clientes a terceiros para publicidade, não exibe anúncios em seus produtos e não utiliza essas informações para treinar seus modelos de inteligência artificial.

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A combinação entre escala, desenvolvimento próprio e independência financeira sustenta uma estratégia que vai além da disputa pela substituição de um pacote de produtividade por outro, e passa por direito de escolha. Segundo Fernanda, a Zoho procura convencer seus clientes a escolher quais ferramentas querem contratar, quais podem manter com outros fornecedores e como distribuir esse investimento entre diferentes perfis de usuários.

Em um mercado marcado por grandes plataformas de produtividade, a companhia transforma essa possibilidade de escolha em vantagem competitiva. Para quem precisa rever gastos sem interromper a operação, a alternativa não precisa ser simplesmente trocar uma plataforma por outra. Pode ser decidir, com mais precisão, o que permanece, o que muda e pelo que vale a pena pagar.