Dr.consulta vende participação por R$ 155 milhões e promete nova fase de expansão no Brasil

RESUMO ＋ A rede de centros médicos dr.consulta recebeu um aporte de US$ 30 milhões, cerca de R$ 155 milhões, em rodada liderada pela International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Grupo Banco Mundial. O dinheiro financiará a expansão geográfica, o avanço tecnológico e a meta de atender 10 milhões de brasileiros até 2030.

Criada em São Paulo, a rede dr.consulta recebeu um aporte de US$ 30 milhões - cerca de R$ 155 milhões na cotação atual -, em uma rodada liderada pela International Finance Corporation (IFC), braço de investimentos do Grupo Banco Mundial.

A operação envolve a compra de uma participação minoritária na empresa, mas o dr.consulta não divulga qual fatia do negócio foi adquirida pelo novo sócio.

O aporte será destinado à expansão geográfica da rede, ao fortalecimento de plataformas tecnológicas e ao aumento da capacidade assistencial da companhia. A meta da empresa é chegar a 10 milhões de brasileiros atendidos até 2030, mais que o dobro da base alcançada desde sua fundação.

A entrada do novo acionista acontece após um ciclo de transformação iniciado na última rodada de investimentos, liderada por Patria, Lightrock, IDB e JICA, que envolveu a formação de um novo time executivo e mudanças no modelo operacional.

“Esse investimento valida nossa trajetória e nosso compromisso de ampliar o acesso à saúde de qualidade para milhões de brasileiros. Construímos, ao longo dos últimos anos, uma plataforma preparada para escalar, mantendo qualidade assistencial, eficiência operacional e foco na experiência do paciente”, afirma Massanori Shibata Jr., CEO do dr.consulta.

Como o dinheiro será usado na expansão

Os recursos serão direcionados para ampliar a atuação da companhia em novas regiões do país, aumentar investimentos em tecnologia e fortalecer a operação assistencial.

Atualmente, o dr.consulta opera um modelo que combina unidades próprias, tecnologia proprietária e gestão baseada em indicadores clínicos. A empresa conta com sistemas de integração de dados dos pacientes e ferramentas de inteligência artificial, como a assistente virtual Veri, usada para apoiar a jornada de atendimento pelo WhatsApp.

A companhia também aposta em um modelo de recorrência por meio da assinatura dr.consulta, que combina consultas presenciais e digitais, programas de acompanhamento e descontos em exames e procedimentos.

O investimento ocorre em um momento de retomada da expansão da empresa. No início de 2026, o dr.consulta anunciou um plano de investimento de R$ 40 milhões para abrir cinco unidades no Rio de Janeiro, marcando uma nova tentativa de crescimento fora de São Paulo.

A primeira unidade foi aberta na Tijuca, dentro do Supermercado Guanabara, em uma estratégia de aproximar o atendimento médico da rotina dos consumidores. A companhia projetava alcançar 150 mil pacientes no primeiro ano de operação no Rio.

Por que o Rio entrou no plano de expansão

A entrada no mercado carioca faz parte da estratégia do dr.consulta de reduzir a concentração da operação em São Paulo. A empresa havia tentado atuar no Rio em 2019, mas interrompeu o movimento após os impactos da pandemia e decidiu revisar o modelo de expansão.

Na nova estratégia, a companhia passou a priorizar unidades em locais de alto fluxo e próximos da rotina dos consumidores. A primeira unidade carioca dentro de um supermercado foi escolhida justamente para aproximar o atendimento médico de outros compromissos do dia a dia.

Hoje, a operação combina atendimento presencial e digital, com consultas, exames e acompanhamento de doenças crônicas. A rede realiza cerca de 1,5 milhão de consultas por ano, conta com aproximadamente 1.500 profissionais de saúde e já atendeu 4 milhões de brasileiros desde a fundação.

Como nasceu o dr.consulta

O dr.consulta foi criado em 2011 com a proposta de ampliar o acesso a serviços privados de saúde para pessoas que não tinham planos tradicionais. A primeira unidade da empresa foi aberta em Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

A companhia nasceu com um modelo baseado em consultas e exames a preços mais acessíveis e evoluiu para uma plataforma de gestão de saúde, combinando centros médicos, tecnologia e acompanhamento contínuo dos pacientes.

Ao longo da trajetória, a empresa ampliou a rede física e passou a incorporar ferramentas digitais, como telemedicina e sistemas próprios de dados para organizar a jornada do paciente.