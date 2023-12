Em meio à onda de violência no Centro de SP, Bar Brahma planeja novo espaço, shows e 'resistência'

A famosa esquina da Avenida Ipiranga com a São João, no centro de São Paulo, não fez algo acontecer só no coração de Caetano Veloso, mas de milhões de pessoas que passaram por ali nos últimos 75 anos.

O ponto é a casa do Bar Brahma, um dos mais tradicionais da capital paulista, que vivenciou in loco encontros entre artistas como Adoniran Barbosa e Cauby Peixoto e personalidades da cidade, como os ex-presidentes Jânio Quadros e Fernando Henrique Cardoso.

Se é verdade que o Bar Brahma ajudou a moldar a cultura e o espírito boêmio da cidade, também é verdade que ele viu de perto as transformações do centro de São Paulo. E o mais recente reflexo disso não é positivo.

No último domingo (3), o ponto foi alvo de um ataque e tentativa de roubo, com bandidos jogando pedras no estabelecimento. O acontecimento evidenciou a sensação de insegurança que moradores e comerciantes têm tido na região central de São Paulo recentemente. De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP), a região registra, em média, um roubo a cada 30 minutos.

Mas como um negócio histórico e tão marcante na cultura da cidade sobrevive a essa sensação de insegurança e, consequente queda de público? “Dobrando a aposta no Centro”, diz o sócio da Fábrica de Bares, empresa dona do Bar Brahma, Cairê Aoas.

Fachada do Bar Brahma: bar é um dos mais tradicionais de São Paulo

Qual foi a primeira estratégia do Bar Brahma para atrair público

Quando Álvaro Aoas, pai de Cairê, assumiu o ponto do Bar Brahma no início dos anos 2000, tinha um desafio imediato: resgatar o público que frequentava o estabelecimento no auge do bar, nos anos 1950 e 1960.

“Depois, o eixo econômico da cidade saiu do Centro, indo para a Avenida Paulista e, posteriormente, para a Faria Lima”, afirma Aoas. “A esquina da Ipiranga com a São João deixou de ser o lugar onde as pessoas iam passear, ir ao cinema e ao bar. O Centro entrou em declínio e perdeu sua vocação, que era comercial e econômica”.

Em 1998, o ponto faliu e fechou. Três anos depois, Álvaro e dois sócios assumiram o bar, fizeram uma reforma que fez com que ele voltasse a parecer com a construção dos anos 1950 e reabriram o estabelecimento.

“Quando assumimos o bar no início dos anos 2000, era um desafio muito grande combater esse sentimento de insegurança”, diz Aoas.

A estratégia, naquela época, para combater esse sentimento foi:

Lançar o Camarote Bar Brahma , com uma oportunidade para divulgar que o bar existia

Criar uma programação musical para atrair o público. Tocou no palco Jair Rodrigues, Demônios da Garoa, Ângela Maria e Cauby Peixoto.

“Era uma forma da gente encorajar as pessoas de irem para o bar, irem para o Centro”.

Esse histórico ajuda a mostrar que não é a primeira vez que a família Aoas precisou encontrar uma solução para reaproximar o público do centro de São Paulo.

Qual a situação atual do Centro (e do Bar Brahma)

Mas e agora, 23 anos depois?

“Pouco antes da pandemia, vínhamos percebendo uma melhora muito significativa do Centro”, diz Aoas. “Principalmente porque o mercado imobiliário estava aquecido. Tinha vários projetos de retrofit, vários projetos imobiliários. Era um termômetro de que as pessoas estavam procurando morar no Centro”.

“Quando veio a pandemia, tudo mudou”, continua. “Vários passos que tinham sido dados, regrediram, por uma questão social. O centro de São Paulo acolheu muitas pessoas em vulnerabilidade social, porque o Centro tem uma maior estrutura, inclusive de assistencialismo. E a pandemia potencializou uma situação de problemas sociais que a cidade tem”.

Um dos problemas sociais e de saúde pública mais evidentes do Centro é a Cracolândia, que fica a poucos metros do Bar Brahma. Para Cairê Aoas, porém, são dois problemas diferentes: um é o da segurança pública, e o outro, social.

“A Cracolândia até passa a sensação de insegurança, mas na maioria das vezes, não é”, diz. “Os contraventores se usam dessa situação de vulnerabilidade para se camuflar e agir. É uma grande covardia. Eles se misturam, a gente vê nitidamente. Nossos seguranças até reconhecem quem é da gangue da bike. São pessoas que nem moram no centro de São Paulo, mas que vão até lá, alugam bicicletas, fazem os furtos e voltam para casa”.

“Desde que assumimos o ponto, em 2001, esse é o momento mais difícil do Centro”.

Na visão do empresário, não falta omissão por parte dos agentes públicos para resolver o problema. O que acontece, mesmo, é uma dificuldade para conseguir resolvê-los.

“O bom sinal é que há uma coordenação, interesse, várias iniciativas públicas acontecendo para fortalecer o Centro”, diz. “O governo do Estado sinalizou o interesse de mudar a sede para o Centro. A prefeitura está com políticas fiscais específicas para a região. Tem uma quantidade de retrofit acontecendo. Temos vários projetos que estão vindo, que são representativos para o movimento de ocupação”.

Aposta na economia criativa

Mesmo com o eixo comercial e empresarial e o mercado financeiro tendo se afastado do Centro nas últimas décadas do século 20, a região resistiu. E um dos motivos para isso, na visão de Aoas, está na cultura, na gastronomia e na arte.

“Talvez o Centro seja o lugar onde as pessoas tenham vontade de consumir esse tipo de economia”, diz. “O melhor restaurante do Brasil está lá (a Casa do Porco). Há museus, bares, restaurantes, eventos. A gente acredita que isso deva ser olhado como um plano público, para incentivar esse pilar da economia como forma de atrair mais interesse, emprego e moradia”.

Só no Centro, num raio de um quilômetro, a Fábrica de Bares, dona do Bar Brahma, tem cinco operações, que recebem 40.000 pessoas por mês.

Bar Brahma

Bar dos Arcos (no Theatro Municipal)

Bar Léo

Orfeu

Love Cabaret (antiga Love Story)

O valor de visitantes, porém, caiu 20% em realação ao ano passado. Aoas acredita que a insegurança na região pode ser uma das razões para isso.

Com esses bares, empregam 400 pessoas. “Se 30% disso morar no Centro, e considerarmos que há outros bares, museus, restaurantes, já se cria uma economia”, diz. “É assim que nasce a pequena padaria, as bancas de revista, os comércios”.

Aoas se inspira em outras regiões do mundo que também aproveitaram regiões desvalorizadas para apostar em cultura e bombar. Uma delas é o Soho, em Nova York, que virou casa para diversas galerias de artes e restaurantes alternativos e hoje tem um dos metros quadrados mais caros da Big Apple. A mesma coisa com Wynwood, em Miami.

“São regiões que se transformaram pela economia criativa”, diz.

Como vão “dobrar a aposta”

Por conta disso, Aoas não quer desistir do Centro. Pelo contrário, quer dobrar a aposta na região. Para 2024, estão mirando em novas estratégias para atrair o público e garantir a sobrevivência do Bar Brahma por muitos anos.

Uma das estratégias para isso é criar um calendário de grandes eventos públicos que atraiam a atenção do público. “Vamos fazer ano-novo, aniversário de São Paulo”, diz. “Queremos eventos públicos, como blocos de carnaval e esquentas. Colocar pessoas famosas cantando. Várias atividades constantes”.

Além disso, vão abrir na Avenida Ipiranga, em construções vizinhas ao Bar Brahma, dois novos negócios associados ao bar principal. “Vamos deixar a região ainda mais charmosa, que interesse as pessoas”.

“Essa é a nossa visão da transformação do Centro por meio da cultura, da arte e da gastronomia”.

Como funciona a Fábrica de Bares

O primeiro negócio da Fábrica de Bares foi o Bar Brahma. Antes disso, Álvaro Aoas empreendia operações gastronômicas na Santa Cecília. Quando o famoso ponto na Ipiranga com a São João fechou, clientes o provocaram para assumir a operação.

Algum tempo depois de reabrir o famoso ponto no centro de São Paulo, Álvaro foi convidado a assumir outro ponto que tinha falido na mesma região: o Bar Léo. Assim o fez. Quando passou a operar mais de um bar ao mesmo tempo, surgiu a Fábrica de Bares.

Hoje, são nove empreendimentos cuidados pela empresa:

Bar Brahma

Bar dos Arcos (no Theatro Municipal)

Bar Léo

Orfeu

Love Cabaret (antiga Love Story)

Riviera (na Avenida Paulista)

Blue Note (na Avenida Paulista)

Jacaré

Bar no aeroporto de Brasília

“Temos muita preocupação que cada marca tenha sua alma, sua história, sua identidade, sua personalidade”, diz. “Todo time, desde gerência, comunicação, é pensado para se relacionar com a comunidade que vive no entorno daquela marca”.

No caso do Bar Brahma, o primeiro da empresa, há quem pense que tenha alguma associação com a Ambev, dona da cerveja de mesmo nome. Mas a única associação, mesmo, é uma parceria.

“Não somos sócios da Ambev, nem pagamos royalties”, diz Aoas. “Há uma concessão da marca e a cerveja é nossa parceira em muitos projetos que tocamos”.

Além dos bares, a empresa tem apostado também em inovação. Durante a pandemia, criaram um hub de inovação que faz startups. Duas já estão no mercado. Uma é um market place para bares encontrarem músicos para tocarem em seus estabelecimentos. Outra, semelhante, é para os bares e restaurantes encontrarem profissionais freelancers para trabalharem nos pontos.

Inovação também está na mesa de um dos bares mais tradicionais e históricos da cidade.