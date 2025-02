Como a Cacau Show se tornou a maior franquia do Brasil

A rede de chocolates liderada por Alexandre Costa tem chamado a atenção no varejo. Há dois anos se tornou a maior franquia em número de lojas. O levantamento divulgado nesta quarta-feira, 5, pela ABF mostra que a Cacau Show chegou a 4661 unidades, alta de 10,1%, enquanto O Boticário cresceu 1,5%, chegando a 3746 unidades.Veja o ranking completo aqui.

A marca inaugurou 445 novas lojas em 2024, segundo levantamento da ABF. Desde 2020, a empresa tem um plano agressivo de expansão. Em 2021, em especial, 1.000 unidades entraram no mercado -- número superior à quantidade total de lojas da maioria das grandes franquias do país. "Trabalhamos com um teto de 5.500 lojas distribuídas em 2.000 municípios", disse o VP Daniel Roque em entrevista à EXAME publicada em agosto.

Com hotéis e parque de diversão no portfólio, a abertura de novas unidades é acompanhado do crescimento expressivo da receita. Depois dos R$ 5,1 bilhões em 2023, a companhia estima faturar R$ 6,5 bilhões com a venda de chocolates em 2024. Os dados oficiais ainda não foram divulgados.

Como a Cacau Show cresceu nos últimos anos

Cacau Show: franquia no modelo de contêiner tem investimento inicial a partir de R$ 69 mil (divulgação/Divulgação)

De olho na aceleração da abertura de lojas, a companhia passou a olhar para a base de pessoas interessadas em se tornar franqueados. Muitos potenciais investidores eram eliminados pela falta de capital para iniciar uma operação.

Com a loja contêiner, lançada em 2021, o franqueado aluga o módulo e paga cerca de R$ 69.000 para iniciar a operação -- bem abaixo do investimento numa loja tradicional, que gira em torno de R$ 300.000. O valor do aluguel é de cerca de R$ 500. O novo modelo de loja da Cacau Show conta com 1.000 unidades em operação.

"Com o aluguel dos módulos conseguimos preços mais competitivos com o fornecedor. Oferecemos o novo modelo primeiro para a nossa base de franqueados, o que fortaleceu nossa relação", diz o VP.

Ajustes importantes foram feitos dentro de casa para acompanhar o desempenho dos franqueados e garantir a rentabilidade das operações. Os consultores, por exemplo, responsáveis por acompanhar de perto o desempenho das lojas, passaram a ganhar comissões não apenas pela venda e inauguração de franquias, mas sim pelos resultados apresentados no primeiro ano.

A estrutura da gigante dos chocolates

Além de milhares de lojas franqueadas, a Cacau Show conta com três fábricas: duas plantas em Itapevi e Campos do Jordão, ambas em São Paulo, e uma em Linhares, no Espírito Santo. A última foi atingida por um incêndio e foi reinaugurada no ano passado após investimento de R$ 150 milhões.

Enxergando um teto (não tão distante) de crescimento para as franquias, o empresário Alexandre Costa tem diversificado os negócios da companhia nos últimos anos. Desde 2022, a Cacau Show já inaugurou dois hotéis, localizados em Campos de Jordão e em Águas de Lindóia, com a temática de cacau e chocolate.

O empresário também comprou, neste ano, a marca do parque de diversões Playcenter, realizando um sonho antigo de entrar no setor de entretenimento. A expectativa é abrir 100 unidades em shoppings centers nos próximos dez anos.

A hora do show

A empresa de chocolate anunciou em dezembro os detalhes sobre um parque de diversões de R$ 2 bilhões que construirá no interior de São Paulo.

O parque ficará num terreno de 7 milhões de metros quadrados, no quilômetro 84 da rodovia Castello Branco, na divisa entre Itu e Sorocaba. Desses, 950.000 metros quadrados serão de área construída, 400.000 deles com atrações inéditas no Brasil. O nome será Cacau Park.

O plano de Alexandre Costa, fundador do grupo e conhecido como Alê Costa, é que o parque esteja pronto em três anos. Além dos brinquedos, o complexo contará ainda com dois hotéis e um shopping ao ar livre.

"Será um dos equipamentos turísticos com maior impacto na América Latina. Queremos criar um espaço que conte a história do chocolate e inspire as pessoas com experiências educativas e culturais", diz Alê Costa, que recebeu a reportagem da EXAME em seu escritório para uma entrevista exclusiva sobre os planos para o novo parque. Veja mais detalhes sobre o parque aqui.