Após incêndio, Cacau Show reinaugura fábrica com investimento de R$ 150 milhões

Em novembro do ano passado, a marca de chocolates Cacau Show viu a fábrica de Linhares, no Espírito Santo, ser destruída por um incêndio de grandes proporções. A planta com mais de 50.000 metros quadrados ganha vida nova nesta quinta-feira, 7, com a reinauguração oficial.

Com um investimento de R$ 150 milhões, a unidade volta a operar um ano depois, com equipamentos mais modernos e linhas automatizadas. Entre os destaques está a linha de panetones, capaz de produzir até 8.000 unidades por hora.

"A reconstrução dessa fábrica, com capacidade para produzir 12 milhões de panetones por ano, simboliza nossa confiança no crescimento sustentável e na inovação que a região pode oferecer", diz Alexandre Costa, fundador e CEO da Cacau Show.

A nova linha automatizada de panetones já está em operação. Todo o processo de produção e embalagem é feita sem mão de obra humana, apenas com maquinário importado. Os primeiros produtos serão vendidos já neste Natal, a segunda principal data de vendas da companhia — ficando atrás (por pouco) da Páscoa.

Inaugurada em 2022, a fábrica de Linhares era responsável pela produção de trufas, tabletes e biscoitos. Na época do incêndio, a companhia informou que apenas duas das sete linhas locais não haviam sido impactadas pelo incêndio que durou dez dias.

"Perdemos 25.000 metros de área construída e agora construímos algo maior e mais moderno", diz o CEO. "Conseguimos transferir a produção para as outras fábricas em pouco tempo, não fomos impactados nas vendas" explica.

Além da linha de panetones, a unidade será responsável pela produção da linha de biscoitos da marca.

A estrutura da Cacau Show

O alto investimento para a reinauguração da fábrica de Linhares dá o tom do atual momento da Cacau Show. A companhia fundada por Alexandre Costa vem se destacando pelos planos ambiciosos de crescimento dentro e fora do mercado de franquias.

Em Linhares, a companhia também tem sua própria fazendo de cacau, a Dedo de Deus. Atualmente, apenas 3% da matéria-prima utilizada nos produtos são oriundos dessa fazenda. Com a alta do preço do cacau no mundo, a companhia espera investir R$ 1 bilhão em 7.000 hectares próprios nos próximos anos.

Além da fábrica no Espírito Santo, a companhia conta com outras duas plantas em Itapevi e Campos do Jordão, ambas em São Paulo, que abastecem as mais de 4.500 lojas em operação.

A rede de chocolates superou varejistas como Carrefour, O Boticário e RD Saúde em número de unidades, segundo o ranking das 300 maiores empresas do varejo, elaborado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

A abertura acelerada de novas unidades é acompanhado do crescimento expressivo da receita. Depois dos R$ 5,1 bilhões em 2023, a companhia estima faturar R$ 6,5 bilhões com a venda de chocolates este ano.

Enxergando um teto (não tão distante) de crescimento para as franquias, o empresário Alexandre Costa tem diversificado os negócios da companhia nos últimos anos. Desde 2022, a Cacau Show já inaugurou dois hotéis, localizados em Campos de Jordão e em Águas de Lindóia, com a temática de cacau e chocolate.

O empresário também comprou, neste ano, a marca do parque de diversões Playcenter, realizando um sonho antigo de entrar no setor de entretenimento. A expectativa é abrir 100 unidades em shoppings centers nos próximos dez anos.