Clube dos bilionários: confira nomes conhecidos que estão fora em 2025

Muitas pessoas ficaram de fora da lista de bilionários com 3.028 membros, divulgada nesta semana pela revista Forbes. Em 2025, 107 pessoas listadas em 2024 perderam o status e deixaram o "clube do bilhão" e 288 foram incluídas. Entre os nomes conhecidos, estão o herdeiro Nicolas Puech, o empresário Li Liufa, o brasileiro Candido Pinheiro Koren de Lima e a CEO Lisa Su.

Dos 100 primeiros colocados, 10 são da China. No entanto, o país também é responsável pelo maior número de baixas da lista: foram 22 ao todo. No ano passado, o número era ainda maior, 133 chineses haviam ficado de fora. Em 2025, seguido da China está o Brasil, com 15 exclusões e a Índia, com 14.

Assim como aconteceu em 2024, em 2025 uma a cada quatro personalidades que saíram da lista são do setor de manufatura. O ramo foi o mais atingido com 27 retiradas.

Além disso, 32 dos que saíram da lista eram "estreias-relâmpago" e tinham entrado pela primeira vez em 2024.

Confira quem ficou de fora da lista de bilionários

Nicolas Puech

Atualmente, o patrimônio de Puech é desconhecido, mas em 2024 ele acumulava US$ 15,6 bilhões. No entanto, o descendente do conceituado estilista francês, Thierry Hermès, se envolveu em polêmicas nos últimos dois anos. Em 2023, ele queria adotar seu ex-jardineiro de meia idade para que ele pudesse herdar metade do seu patrimônio. Caso siga com a decisão, ele irá mudar os planos de tornar a Fundação Isocrates, criada por ele mesmo, sua principal beneficiária.

O empresário também afirmou que teria perdido suas ações da Hermès e acusou seu assessor financeiro de vendê-las sem autorização.

Li Liufa e família

Em 2024, o patrimônio do empresário chinês era de US$ 2 bilhões, mas em 2025 o valor caiu para menos de US$ 1 bilhão. Um dos motivos pode ser a queda das ações do Tianrui Group no ano passado. Em 15 minutos, o valor caiu 99%. Embora o motivo para a desvalorização ainda não tenha sido divulgado, atualmente as ações valem apenas 5% do que valiam em março de 2024.

Somphote Ahunai

Assim como aconteceu com Liufa, Ahunai também sofreu uma queda que levou seu patrimônio a menos de US$ 1 bilhão em 2025. O fundador da empresa de energia renovável Energy Absolute chegou a uma fortuna de US$ 4 bilhões em 2022.

Porém, entre preocupações com o endividamento para custear uma expansão dentro do setor de veículos elétricos, venda de ações para atender a uma chamada de margem e acusação de fraude em contratos de licitações, no último ano as ações da Energy caíram 93%.

Candido Pinheiro Koren de Lima e família

O brasileiro fundados de uma rede de hospitais e da operadora de planos de saúde Hapvida enfrentou problemas contábeis e renegociações de dívidas. Seu patrimônio caiu de US$ 2,3 bilhões, em 2024, para US$ 900 milhões, em 2025.

A Forbes também passou a desconsiderar as ações que estavam no nome de sua ex-esposa, de quem se divorciou em 2023.

Lisa Su

Eleita CEO do Ano pela revista Time em dezembro de 2024, Lisa Su viu as ações da AMD (Advanced Micro Devices) subirem 3.000% desde que assumiu o comando da empresa, em 2014.

Porém, entre 2024 e 2025, as ações perderam quase metade do valor e o patrimônio da empresária caiu de US$ 1,3 bilhão para menos de US$ 1 bilhão. A AMD enfrenta dificuldades para acompanhar o ritmo da rival Nvidia.