Quem são as pessoas mais ricas do mundo segundo a Forbes? Veja ranking

O topo da lista das pessoas mais ricas do mundo não teve novidades até o momento em 2025, segundo a Forbes. O top três, liderado por Elon Musk, continua a ser integrado por Mark Zuckerberg e Jeff Bezos, mas com uma alteração: Bezos ultrapassou Zuckerberg.

O ranking reflete as consequências de um mês de março desafiador para o mercado financeiro. Embora o top 10 global continue a reunir fortunas gigantescas, o total combinado de suas riquezas caiu US$ 157 bilhões no último ano — uma redução considerável devido a perdas no valor das ações e a incertezas econômicas que afetaram o mercado financeiro global.

Musk lidera, Bezos ascende e Zuckerberg vê queda brusca

Elon Musk, o CEO da Tesla e SpaceX, continua a ser a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 340,4 bilhões. Apesar de uma redução de US$ 19 bilhões em sua fortuna, resultado de uma desvalorização de 11,5% nas ações da Tesla — impactadas por uma diminuição nas vendas e protestos relacionados a posição política —, Musk se mantém no topo.

As flutuações nos preços das ações da Tesla, que tiveram um desempenho abaixo das expectativas, foram o principal fator da queda, mas ele ainda lidera a lista com uma vantagem de US$ 133,5 bilhões sobre o segundo colocado.

Já Bezos, fundador da Amazon, viu seu patrimônio atingir US$ 206,9 bilhões, uma queda de quase US$ 20 bilhões em relação ao mês anterior.

Apesar da perda, Bezos conseguiu superar Zuckerberg e ocupa o segundo lugar. Sua ascensão reflete o peso das oscilações econômicas que afetaram o setor de tecnologia, especialmente no caso de sua própria empresa, que viu um impacto em sua performance devido à desaceleração no crescimento das vendas online.

Por outro lado, Zuckerberg, CEO da Meta, experimentou a maior queda entre os bilionários do top 10. Sua fortuna foi reduzida em US$ 31 bilhões — resultado de uma queda de quase 14% no valor das ações da Meta. Com um patrimônio de US$ 199,3 bilhões, Zuckerberg caiu para a terceira posição no ranking.

Warren Buffett: o único que viu a fortuna crescer

Na contramão das perdas para os magnatas, Warren Buffett, investidor e CEO da Berkshire Hathaway, se destacou ao ver sua fortuna crescer.

Com um aumento de quase US$ 5 bilhões, seu patrimônio atingiu US$ 165,9 bilhões, elevando-o para a quinta posição no ranking. Buffett foi uma das poucas exceções a resistir às turbulências financeiras, devido ao desempenho robusto das ações da Berkshire Hathaway, seu conglomerado de investimentos.

Além de Musk, Bezos e Zuckerberg, outros nomes notáveis aparecem entre os dez mais ricos do mundo em abril de 2025:

Larry Ellison (Oracle) – US$175 bilhões Bernard Arnault (LVMH) – US$161,1 bilhões Larry Page (Google) – US$129,3 bilhões Sergey Brin (Google) – US$123,9 bilhões Amancio Ortega (Inditex/Zara) – US$114,4 bilhões Steve Ballmer (Microsoft) – US$114,1 bilhões

Quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo?

1. Elon Musk, 53 anos, $320 bilhões

2. Jeff Bezos, 61 anos, $209.5 bilhões

3. Mark Zuckerberg, 40 anos, $214.1 bilhões

4. Larry Ellison, 80 anos, $216.9 bilhões

5. Warren Buffett, 94 anos, $156 bilhões

6. Bernard Arnault, 76 anos, $194.2 bilhões

7. Larry Page, 52 anos, $129.1 bilhões

8. Sergey Brin, 51 anos, $123.8 bilhões

9. Amancio Ortega, 88 anos, $115.1 bilhões

10. Steve Ballmer, 69 anos, $114.8 bilhões

