Renner transforma terraço da Avenida Paulista em oásis urbano

Diante da rotina acelerada das grandes cidades, a Renner escolheu o "sentir" como inspiração para sua nova coleção, propondo uma moda que convida à presença, à autenticidade e à expressão individual. Com o conceito "Primavera em Todos os Sentidos", a marca mostra que a moda vai além do vestir e ganha vida por meio de cores, aromas, texturas, sons e emoções.

Para traduzir essa proposta de uma maneira imersiva, a Renner transformou o terraço de sua loja na Avenida Paulista, em São Paulo, em um verdadeiro oásis urbano. Pensado para despertar diferentes sensações, o espaço convida o público a fazer uma pausa na correria do dia a dia e vivenciar o fenômeno da sinestesia, com estímulos visuais, sonoros, táteis e olfativos.

A ativação começou na última sexta-feira, 14, em um evento que reuniu nomes como Taís Araujo, embaixadora da marca, e influenciadores digitais, como Lelê Burnier, Anttónia e Bruno Montaleone. Até domingo, 23, o espaço permanecerá aberto ao público, oferecendo uma experiência que conecta natureza e bem-estar em pleno coração da cidade.

“A proposta é ser um refúgio urbano. Um lugar onde as pessoas possam se conectar, desacelerar e viver o presente”, conta Renata Altenfelder, CMO da Lojas Renner S.A.

Taís Araujo, embaixadora da Renner, prestigia abertura do espaço na Av. Paulista (nanda.coletivo/Divulgação)

Uma coleção para explorar os sentidos

A mesma proposta que inspira a experiência na Avenida Paulista também se traduz na nova coleção da marca. Pensadas para despertar sensações e incentivar diferentes formas de expressão, as peças transformam o conceito "Primavera em Todos os Sentidos" em cores, texturas, volumes e combinações que convidam cada pessoa a vivenciar a estação à sua maneira.

A curadoria (já disponível em todas as lojas e no e-commerce da marca) foi pensada para despertar os sentidos e traduzir uma moda contemporânea e cheia de possibilidades. Jacquards, brocados, franjas, bordados e acabamentos especiais ganham protagonismo e ampliam a riqueza visual e tátil das peças.

“Cada escolha de tecido, estampa, modelagem, cor e acabamento foi pensada para gerar impacto visual e reforçar a sensorialidade que guia toda a coleção: do que se vê ao que se sente ao tocar. A ideia é criar composições que convidam à interpretação e à conexão com a percepção pessoal”, afirma Juliana Frasca, diretora de estilo da Renner.

Nova coleção aposta em jacquards, bordados e franjas para reforçar a sensorialidade (nanda.coletivo/Divulgação)

O guarda-roupa feminino combina elementos maximalistas, volumes inusitados e silhuetas amplas. O poá volta como uma das principais apostas de estampa, ao lado de florais e listras, em uma paleta que transita entre tons suaves e cores intensas, como vermelho e verde.

A curadoria masculina segue a estética culturalista, inspirada na moda urbana latino-americana dos anos 1970 e em técnicas artesanais. Bolsas, bonés e meias completam as produções e ampliam as possibilidades de expressão.

Renata Altenfelder, CMO da Renner, apresenta o conceito "Primavera em Todos os Sentidos" (nanda.coletivo/Divulgação)

Ouse ser você

A proposta também se conecta ao conceito de marca da Renner, "Ouse ser Você", ao reunir referências e estéticas que estimulam cada um a construir combinações próprias.

“Hoje, mais do que nunca, as pessoas transitam entre universos estéticos variados e constroem combinações muito próprias. Buscamos traduzir esse comportamento em propostas que estimulam a criatividade e a liberdade de expressão, permitindo que cada cliente experimente a moda de maneira autêntica”, complementa Frasca.

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Serviço

Refúgio Urbano da Renner

Quando: até 23 de agosto

Onde: Av. Paulista, 1106, São Paulo

Quanto: Gratuito

Outras informações: Espaço pet friendly