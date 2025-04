Os bilionários chineses mais ricos do mundo, segundo a Forbes

A Forbes divulgou nesta terça-feira, 1º, sua tradicional lista das pessoas mais ricas do mundo. Quem lidera o levantamento é o sul-africano Elon Musk, dono de empresas como Tesla, SpaceX e X. Sua fortuna está avaliado em 348 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o segundo colocado é Jeff Bezos, com "apenas" 208 bi de dólares.

Segundo maior economia do mundo, a China também está representada na lista da Forbes. Dos 100 primeiros lugares, 10 são chineses.

Quem são os bilionários

Zhang Yiming está na 23ª colocação, com uma fortuna de 65,5 bilhões de dólares. Ele é dono do TikTok e fundador da ByteDance, que controla a popular plataforma de vídeos.

Depois, no 27º lugar está Ma Huateng, com 53,2 bilhões de dólares. Sua forma aumentou 670 milhões de dólares de um ano para cá. Ele é cofundador e presidente do conselho da Tencent, uma das maiores companhias de internet, comunicações, mídia e tecnologia da China.

Zhong Shanshan está na 28ª posição com 52,4 bilhões de dólares na conta. Sua fortuna aumentou 521 milhões de dólares de um ano para cá. Ele preside a Nongfu Spring, a maior empresa de bebidas da China. Ele também é o dono da gigante farmacêutica chinesa Wantai.

Outro que está na lista é Colin Huang. que está na 32ª colocação com 43 bilhões de dólares. Ele é o fundador e ex-CEO da empresa de comércio eletrônico Pinduoduo. Sua fortuna aumentou 1,3 bilhão de dólares de um ano para cá.

Quem também se destacou foi Lei Jun. Ele ficou na 42ª posição com 37,2 bilhões de dólares. Sua fortuna, porém, caiu 2,1 bilhões de um ano para cá. Ele é cofundador da gigante Xiaomi.