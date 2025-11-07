'Choque de Gestão': reality show atinge 1 milhão de visualizações; assista

O Brasil tem mais de 20 milhões de pequenos negócios ativos, segundo dados do Sebrae. Mas boa parte deles trava no mesmo ponto: a falta de gestão profissional.

Essa realidade é o ponto de partida do Choque de Gestão, primeiro reality show da EXAME, que acaba de ultrapassar 1 milhão de visualizações em seus três episódios iniciais.

O programa coloca fundadores de PMEs frente a frente com grandes nomes do empreendedorismo, como Facundo Guerra, da holding Vegas, Caito Maia, fundador da Chili Beans, e Henrique Azeredo, da hamburgueria Patties.

A ideia do programa é sair da teoria e mostrar, na prática, o que precisa ser corrigido para que a empresa sobreviva e cresça. “A gente quer sair do diagnóstico e entrar na prática. Mostrar o que precisa ser mudado e como fazer isso no dia seguinte”, afirma Leo Branco, editor de Negócios da EXAME.

Com 25 episódios previstos, o Choque de Gestão é apresentado pelos jornalistas Daniel Giussani e Isabela Rovaroto, que também assinam o roteiro e a produção executiva. A primeira temporada tem patrocínio de Claro Empresas e Santander Empresas.

Além de Facundo Guerra, Caito Maia e Henrique Azeredo, já estão confirmadas participações de nomes como Flávio Augusto, fundador da Wise Up, Monique Evelle, empreendedora social, João Branco, ex-CMO do McDonald’s, e Cláudia Rosa, uma das maiores investidoras-anjo do país.

Como funciona o Choque de Gestão

Cada episódio do Choque de Gestão começa com um mergulho no dia a dia de uma PME real. A equipe da EXAME acompanha o funcionamento da empresa e conversa com os empreendedores para identificar os principais gargalos.

A partir daí, entra em cena um convidado com experiência de sobra — alguém que já construiu um negócio de grande porte no Brasil.

A ideia é conectar problemas reais com soluções aplicáveis, vindas de quem já esteve do outro lado — e sobreviveu para contar.

Assista aos episódios

Facundo Guerra ajuda padaria artesanal

Caito Maia ajuda loja de acessórios

Henrique Azeredo ajuda loja de cookies