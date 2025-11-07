Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

'Choque de Gestão': reality show atinge 1 milhão de visualizações; assista

Além de Facundo Guerra, Caito Maia e Henrique Azeredo, já estão confirmadas participações de nomes como Flávio Augusto, Monique Evelle e João Branco

'Choque de Gestão': reality show da EXAME leva grandes lideranças empresariais para dentro de pequenas e médias empresas (Leandro Fonseca /Exame)

'Choque de Gestão': reality show da EXAME leva grandes lideranças empresariais para dentro de pequenas e médias empresas (Leandro Fonseca /Exame)

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14h42.

O Brasil tem mais de 20 milhões de pequenos negócios ativos, segundo dados do Sebrae. Mas boa parte deles trava no mesmo ponto: a falta de gestão profissional.

Essa realidade é o ponto de partida do Choque de Gestão, primeiro reality show da EXAME, que acaba de ultrapassar 1 milhão de visualizações em seus três episódios iniciais.

O programa coloca fundadores de PMEs frente a frente com grandes nomes do empreendedorismo, como Facundo Guerra, da holding Vegas, Caito Maia, fundador da Chili Beans, e Henrique Azeredo, da hamburgueria Patties.

A ideia do programa é sair da teoria e mostrar, na prática, o que precisa ser corrigido para que a empresa sobreviva e cresça. “A gente quer sair do diagnóstico e entrar na prática. Mostrar o que precisa ser mudado e como fazer isso no dia seguinte”, afirma Leo Branco, editor de Negócios da EXAME.

Com 25 episódios previstos, o Choque de Gestão é apresentado pelos jornalistas Daniel Giussani e Isabela Rovaroto, que também assinam o roteiro e a produção executiva. A primeira temporada tem patrocínio de Claro Empresas e Santander Empresas.

Além de Facundo Guerra, Caito Maia e Henrique Azeredo, já estão confirmadas participações de nomes como Flávio Augusto, fundador da Wise Up, Monique Evelle, empreendedora social, João Branco, ex-CMO do McDonald’s, e Cláudia Rosa, uma das maiores investidoras-anjo do país.

Como funciona o Choque de Gestão

Cada episódio do Choque de Gestão começa com um mergulho no dia a dia de uma PME real. A equipe da EXAME acompanha o funcionamento da empresa e conversa com os empreendedores para identificar os principais gargalos.

A partir daí, entra em cena um convidado com experiência de sobra — alguém que já construiu um negócio de grande porte no Brasil.

A ideia é conectar problemas reais com soluções aplicáveis, vindas de quem já esteve do outro lado — e sobreviveu para contar.

Assista aos episódios

Facundo Guerra ajuda padaria artesanal

yt thumbnail

Caito Maia ajuda loja de acessórios

yt thumbnail

Henrique Azeredo ajuda loja de cookies

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Choque de Gestão

Mais de Negócios

‘Não queremos aversão às telas, mas formar alunos capazes de viver bem com elas’, diz coordenador

São Paulo atrai R$ 2 bi em 2025 com apoio de agência municipal

Este plano de saúde do Rio quer faturar R$ 1 bi com foco em quem tem 45+

Varejo dos EUA projeta menor número de contratações desde a Grande Recessão

Mais na Exame

Carreira

‘Sucesso não é uma linha de chegada’: como ela saiu da periferia e chegou à liderança na Nestlé

Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre diz que colapso da economia já começou: 'Milhões vão desaparecer'

Inteligência Artificial

Musk cogita fábrica própria de chips para IA na Tesla e acena para a Intel

Tecnologia

TikTok Shop enfrenta onda de fraudes com IA e intensifica filtros de segurança