Aos 23 anos, ele já lucrou mais de US$ 1 milhão com ações e hoje trabalha apenas 1h30 por dia

O sucesso precoce de Lander Schlessinger no mercado financeiro foi tão impactante que, aos 17 anos, seu próprio pai desconfiou da origem de tanto dinheiro.

Hoje, aos 23, o investidor de Nova Jersey já acumula mais de US$ 1 milhão em lucros apenas no último ano, operando um dos mercados mais voláteis do mundo: o de opções.

Por trás das cifras milionárias, está uma rotina de foco cirúrgico. Schlessinger monitora o mercado a partir das 9h, mas realiza suas operações principais apenas entre 9h30 e 11h.

Ele acredita que a maior barreira para o lucro não é a falta de técnica, mas o descontrole emocional. “A razão pela qual as pessoas não conseguem ganhar dinheiro a longo prazo é porque não seguem um plano por mais de uma semana; elas ficam muito emotivas porque há dinheiro envolvido”, afirmou.

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Como ele começou?

A trajetória de Schlessinger começou de forma autodidata, negociando penny stocks (ações de baixo valor) antes de migrar para as opções. A disciplina foi forjada ainda na escola técnica, onde ele conciliava os estudos de finanças com o pregão da manhã.

O investidor relata que o primeiro grande marco não foi o primeiro milhão, mas sim os primeiros US$ 100 mil. Segundo ele, essa foi a fase mais difícil, pois exigiu provar a consistência do seu método.

Durante o lockdown de 2020, a flexibilidade para operar durante o dia acelerou exponencialmente seus ganhos.

Estratégia de risco e análise de dados

A estratégia de Schlessinger é focada em contratos conhecidos como 0DTE (zero days to expiration), opções que vencem no mesmo dia da compra.

Trata-se de uma modalidade de altíssimo risco e recompensa rápida, que exige precisão matemática. Para manter a consistência, ele utiliza planilhas detalhadas para rastrear sua taxa de vitórias e perdas.

Ele levou cerca de oito meses de operações diárias para atingir a lucratividade constante, baseando-se em dados para visualizar o que funcionava e eliminar o que gerava prejuízo.

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