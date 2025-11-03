‘Choque de Gestão’: Henrique Azeredo ajuda loja de cookies a fortalecer marca

Como transformar um negócio artesanal em uma marca desejada e escalável, sem perder sua essência? Essa é a pergunta que move o novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas.

A missão da vez coube a Henrique Azeredo, fundador da rede de hamburguerias Patties, que visita a Caritó Cookies, loja paulistana de cookies artesanais comandada pelos empreendedores Gabriel Rodrigues e Gabriel Dias.

A Caritó nasceu durante a pandemia, quando um designer e um jornalista viram sua produtora de vídeo perder todos os contratos de uma hora para outra. Para complementar a renda, começaram a vender pães e cookies feitos em casa.

A receita artesanal ganhou fama entre amigos e vizinhos e, pouco tempo depois, o casal abriu sua primeira loja. Inicialmente, o negócio vendia também pães artesanais, mas foi ao focar exclusivamente nos cookies, em 2022, que a operação começou a deslanchar.

Com nova identidade visual em 2023 e uma loja inaugurada na movimentada Rua Augusta, em São Paulo, em 2024, a Caritó hoje atua em múltiplos canais: loja própria, delivery, revendas e eventos corporativos. Mesmo assim, os fundadores ainda enfrentam um grande desafio: como comunicar com clareza o que a marca representa.

Foi justamente para resolver essa dor que o Henrique Azeredo foi convidado para participar do Choque de Gestão.

À frente da Patties, rede que ficou conhecida por seu branding retrô, inspirado nos anos 50 e com forte presença digital, Azeredo compartilhou aprendizados sobre identidade visual, storytelling, tom de voz e consistência de marca.

Mais do que reformular a estética, a proposta era alinhar a comunicação com o posicionamento da Caritó e criar rituais de marca que reforcem a experiência do cliente.

